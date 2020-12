Dopo una notte di Capodanno passata a festeggiare con piatti rustici e lambrusco o con caviale, tartufi e champagne, non si ha certo voglia di mettersi a cucinare troppo.

Né di sedersi a tavola per un pasto lungo e pesante. Meglio proporre agli ospiti un lunch stuzzicante e pieno di sorprese. Ecco le strabilianti invenzioni per il lunch di Capodanno che tutti ricorderanno.

Stardust eggs ai wurstel

Le uova al tegamino non sono niente di speciale. A meno che non si presentino, a ciascun commensale, in questo modo.

Tagliamo cinque piccoli wurstel per il lungo, ma non completamente. Infiliamo uno stuzzicadenti tra i lembi per tenere ben aperti i lembi, in modo da formare un triangolo. Mettiamoli a dorare in una padella appena unta, in modo che i wurstel restino aperti.

Togliamo ora gli stuzzicadenti e poniamo i cinque wurstel nella padella con le punte aperte che si toccano fra loro per formare una stella. Sgusciamo un uovo al centro.

A fine cottura raccogliamo le stardust eggs con una paletta grande da pancake. Serviamo con ciuffi di senape decorativi.

Uova in camicia espresso

Mettere acqua calda, una spruzzata di aceto e sale in tante tazze da latte quanti sono i commensali. Rompere un uovo delicatamente dentro ciascuna tazza. Cuocere al microonde per un minuto. Scodellare e servire su toast spalmati di senape rustica, con qualche fogliolina di insalatina misticanza.

Accompagnare con fette di pomodoro e fette di pancetta croccante. Per realizzarla, mettere una ciotola a rovescio su un piatto, coprire con tre fette di pancetta e un foglio di carta forno. Mettere al microonde per due minuti.

Mettere a rovescio sulla placca del forno delle tazze di ceramica coperte di carta forno. Oppure degli stampini da budino sagomati, tanti quanti sono i commensali.

Ricoprire la carta forno di pasta sfoglia dolce o frolla sottile salata, che prenderà la forma sottostante. Cuocere per 25-30 minuti in forno.

Quando saranno croccanti e raffreddati, rovesciare le forme di pasta e usarle come cestini tutti da mangiare. Possono contenere un’insalata greca o oppure la macedonia di agrumi da accompagnare con gelato di crema.