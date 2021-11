I capi d’abbigliamento si dividono in due categorie: quelli per giovani e quelli per meno giovani.

Da sempre, seguiamo questa regola per cui se qualcosa sta bene a un ragazzo o ad una ragazza, difficilmente sarà adatto ad un over 30. Rigidi e austeri, i dettami della moda non fanno sconti a nessuno, né a 20 né tantomeno a 40 anni.

Rilassiamoci un attimo, perché le cose stanno drasticamente cambiando rispetto al passato, come potremo notare noi stessi. Difatti, se un tempo alcuni outfit non potevano neppure immaginarsi su una persona adulta, oggi non funziona più così. A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato ad un accessorio noto per essere incredibilmente di tendenza tra ragazze e ragazzi fino a 25 anni. Si tratta di un modello di scarpe che la moda contemporanea ama in modo incondizionato e che vuole riproporre anche tra le meno giovani.

Le spacciano per giovanili e sportive, ma queste scarpe stravolgeranno l’outfit over 40 da ufficio e sera

Parliamo degli anfibi, noti anche come scarponcini, per i dettagli che li caratterizzano. Impermeabili e molto resistenti, gli anfibi nascono come scarpe militari, ma negli anni prendono campo anche nel Mondo della moda. Possiamo trovarli di tantissimi tipi, anche se il più classico è certamente in pelle nera. Ciò non toglie che vadano alla grande anche i modelli con le borchie e di colore marrone o bordeaux.

Abbiamo detto che spopolano tra i giovani e questo è assolutamente vero. D’altra parte, le passerelle della moda invernale 2021-2022 mettono in scena gli anfibi anche per donne che hanno già superato la fase da giovani adulte.

E non solo per un look casual e sportivo, bensì anche in contesti finora nemmeno immaginati.

In ufficio ad esempio, con un pantalone a sigaretta, una bella giacca in pendant e una stilosissima Tote bag.

E se volessimo indossarli anche la sera?

Gli anfibi anche di sera

L’era dei tacchi alti è ormai ben che naufragata e l’elegantissimo decolleté ha lasciato il posto a modelli più comodi e meno formali. Tra questi, spiccano proprio gli anfibi, molto utilizzati anche di sera con un vestito semplice o una gonna sia lunga che corta. Il tocco di classe per rendere il tutto più audace e meno informale è dato dai gioielli. Una collana in acciaio o argento su un abito in tinta unita e degli orecchini lunghi o a cerchio sono un incantevole tocco di stile. E questo vale per le giovani donne e per chi è più in là con l’età.

Le spacciano per giovanili e sportive, ma queste scarpe stravolgeranno l’outfit over 40 da ufficio e sera, specialmente se abbinate agli accessori più adatti. Stravolgiamo le regole della moda e facciamoci sorprendere da ogni novità.