Abbiamo appena acquistato casa e ora dobbiamo adattarla alle nostre esigenze. Più spazio, più funzionalità. Però investire in una ristrutturazione totale è oneroso. Come risolvere una situazione che può creare confusione anche ai più esperti? Sicuramente è buona cosa partire dalla messa a punto delle proprie necessità. Una lista di desideri da stilare stanza per stanza. Contattare due meglio se tre imprese edili per farsi fare dei preventivi e poi considerare un’ipotesi, meno consueta ma altrettanto vantaggiosa in termini di funzionalità e risparmio. Questa sono le sorprendenti soluzioni facili ed economiche per ristrutturare casa senza spendere tanti soldi in opere murarie e demolizioni.

La ricerca on line

Oggi è possibile ricorrere ad internet per rintracciare mobilifici in tutta Italia. Dovremo individuare quelli che si sono specializzati nell’ideazione di sistemi componibili studiati per ambianti di piccole dimensioni. Solitamente sono multifunzione. Ecco alcune idee che si possono facilmente trovare sul mercato.

La cameretta dei bambini

Vi sono ingegnose soluzioni che prevedono di sopraelevare il letto di 1,20 mt e al di sotto ricavare una comoda e spaziosa cabina armadio. Oppure, se l’altezza della camera ce lo permette, al di sotto è possibile collocare scrivania e libreria. Ricordiamoci inoltre che le cabine angolari sono ricavabili in quasi tutte le stanze e permettono di sfruttare lo spazio in una maniera che sarebbe impossibile diversamente.

La camera matrimoniale

Anche per il letto matrimoniale vi sono soluzioni davvero avveniristiche. È possibile averlo rialzato con attorno comode scale contenitori. La rete si alza grazie al movimento di pistoni ad aria e al di sotto si accede ad una vera e propria stanza/cabina armadio.

Salotto

Vi sono aziende che collaborano con i più grandi marchi di cucine. Essi vendono sistemi che permettono di trasformare le più comuni librerie aperte in mobili multifunzionali sorprendenti. Attraverso il montaggio di binari che permettono l’estrazione di cassetti oppure ripiani di scrivanie.

Bagno

Abbiamo un gatto? Optiamo per i mobili sospesi, e facciamo collocare il mobile lavabo ad almeno 40 cm da terra. Questa altezza, più alta dello standard, permetterà di collocare al di sotto la sua lettiera anche i modelli con coperchio.

Cucina

Anche le colonne dispensa della cucina si possono trasformare in comodi sgabuzzini. Basterà sfruttare totalmente l’altezza, si potranno stipare scope e aspirapolvere e tutto quello che solitamente va in un locale di servizio. L’idea alla base è di recuperare spazio e funzionalità attraverso l’acquisto di mobili studiati appositamente. Solitamente il costo per l’acquisto è minore rispetto a quello di una demolizione e ricostruzione muraria. Confrontiamo i preventivi e scegliamo la strada più adatta. Ecco, allora le sorprendenti soluzioni facili ed economiche per ristrutturare casa senza spendere tanti soldi in opere murarie e demolizioni.