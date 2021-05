Le donne giapponesi tramandano da generazioni una sapienza nel curare la pelle anche per quanto riguarda la cura dei capelli. La cura è sempre fatta da prodotti naturali che rende queste donne meravigliose e molto più giovani. Sono loro che hanno quei capelli meravigliosi. Quella pelle levigata così bella. Vediamo alcuni piccoli passaggi essenziali anche per capire le sorprendenti proprietà di questo olio che arriva dal Giappone e darà al nostro viso una nuova incredibile giovinezza.

Pulire la pelle con arte

Scegliere un buon olio per effettuare questo tipo di pulizia e non dimenticare il massaggio al viso che deve essere applicato tutte le sere.

Maschera di cotone

Il gommage dolce è fatto con la farina di mandorle yogurt e miele. Una volta uniti i tre ingredienti si applica come maschera che purifica a fondo la pelle. Rendendola più luminosa e rinnovandola di volta in volta.

Il riso è l’alimento principe per la cura della bellezza. Ricco di nutrienti preziosi e cucinato leggero o al vapore. Le sue proprietà contribuiscono a rinvigorire, usato sia per la pelle che per i capelli. L’amido che contiene fa bene alla salute e alla pelle. L’acqua del riso ricca di amido è un ingrediente fondamentale che difficilmente manca nei composti delle loro maschere.

Auto massaggio

Anche se non si sa molto bene come farlo. Massaggiare con l’olio tutte le parti del viso aiuterà senz’altro la circolazione dando alla pelle una nuova luminosità.

L’olio di cui stiamo parlando è l’olio di camelia. Contrasta l’invecchiamento, nutre e protegge. Si tratta del loro prodotto di punta. Viene utilizzato per la pelle del viso, del corpo e dei capelli.

Capelli

In particolare, per i capelli usato prima dello shampoo fortifica la chioma. Inoltre, nutre tutte quelle zone dove i capelli sono fragili e danneggiati. Si può usare anche per modellare i capelli ricci e secchi.

Questo olio viene usato nell’acqua della vasca da bagno con acqua ben calda così che venga assorbito in profondità dalla pelle. Infine, viene usato anche nell’applicazione dei messaggi.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di divertirsi a comporre questi ingredienti per sperimentare creme, maschere e oli che hanno poteri sorprendenti.