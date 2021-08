Anche se noi italiani come da statistiche recenti non riteniamo di dover spendere grosse cifre per acquistare acqua in bottiglia, ci sono persone come i giapponesi che lo fanno.

Alcuni di essi infatti, sono capaci di sborsare grosse cifre, pur di acquistare delle bottiglie di acqua pregiata che arrivano da luoghi remoti e leggendari.

In questo articolo conosciamo le sorprendenti e buonissime acque più costose e particolari al Mondo.

Queste acque spesso sono imbottigliate in lussuosi contenitori, molto belli e particolari e il business e il loro commercio diventa nel tempo sempre più florido.

Una bottiglia di acqua può arrivare a costare anche centinaia di euro. Non è tanto l’acqua ma il materiale e il design della bottiglia, spesso lussuosissimo, a costare tanto.

Ecco le sorprendenti e buonissime acque più costose e particolari al Mondo

Ne elenchiamo e descriviamo alcune:

Acqua Fiji

Quest’acqua è imbottigliata sull’isola di Viti Levu, la più grande delle isole che fanno parte delle Fiji Islands.

La sua estrazione avviene da uno strato acquifero artesiano. L’acqua è completamente pura e protetta dall’inquinamento in quanto l’isola dista 1.500 miglia dal continente più vicino. Una bottiglia da 1 litro costa 5 euro.

Tasmianan Rain

Quest’acqua è raccolta dalla pioggia che cade sull’isola a sud della Tasmania, proprio nel momento in cui scende dal cielo e prima che tocchi terra.

Una bottiglia da 75 cl costa circa 4,5 euro.

Lauquen Artes Acqua minerale

È raccolta da una falda acquifera profonda oltre 450 metri in una parte remota delle Ande sudamericane.

Una bottiglia da 750 ml costa circa sei euro.

Royal Deeside

Quest’acqua è conosciuta fin dal 1700 per il suo buon sapore e per le sue proprietà benefiche. Si trova sull’altopiano della Valle reale di Deeside in Scozia. È un’acqua rinfrescante e curativa per i reumatismi, da sempre bevuta dai reali d’Inghilterra.

Una bottiglia costa dai sei agli otto euro.

Ogo-Oxigen

Quest’acqua minerale proviene dai Paesi Bassi ed è potenziata con ossigeno puro.

Secondo alcuni studi stimola le funzioni del cervello e fornisce energia ai muscoli.

La bottiglia che la contiene è a forma di ampolla e costa 10 euro per 1 litro di acqua.

Thousand B. C.

Quest’acqua appartiene ad un ghiacciaio situato in Canada a 200 km a nord di Vancouver.

Contiene molto iodio e le attribuiscono doti straordinarie: rallenta l’invecchiamento, elimina l’ansia ed aumenta il desiderio sessuale. Una bottiglia da 75 cl. costa 15 euro.

Supernariwa

Una bottiglia da 1 litro di quest’acqua arriva a costare fino a 9.000 euro. Sembra che venga prelevata da una sorgente che si è formata nella roccia milioni di anni fa, dopo una tempesta di meteoriti e in seguito all’eruzione di un vulcano.