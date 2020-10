Sono sempre di più le persone che storcono il naso all’idea di utilizzare cuscini e piumoni imbottiti di piume d’oca. Se in Italia è vietato strappare le piume agli animali ancora vivi, ciò è ancora legale in molti Paesi.

I nostri cuscini e piumoni potrebbero, infatti, essere imbottiti di piume arrivate dall’estero. Chi è alla ricerca di un’alternativa cruelty free o, semplicemente, vuole provare altri tipi di imbottitura oggi non ha che l’imbarazzo della scelta. Ecco le sorprendenti alternative alla piuma d’oca per cuscini e piumoni.

Le alternative in fibra naturale

Sono sempre più diffusi al giorno d’oggi i prodotti tessili ricavati da fibre naturali. La tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi è in grado di ricavare fibre e creare tessuti anche dal legno.

Tra le principali alternative alla piuma d’oca spiccano i piumini in cotone. Questi sono molto traspiranti e facili da lavare. Sono più moderni i piumini e i cuscini in bambù.

Il bambù ha ottime proprietà antibatteriche, è molto morbido e lavabile in lavatrice. Sono altrettanto gettonate le imbottiture in fibra di mais che assorbono l’umidità e risultano molto soffici.

Sono invece derivati dal legno i piumini e cuscini in tencel. Questa moderna fibra di legno è molto traspirante e facilmente lavabile in casa.

Le alternative a base di prodotti animali

Dopo le sorprendenti alternative alla piuma d’oca per cuscini e piumoni di ultima generazione a base di fibre naturali, ecco quelle derivate dai prodotti animali. Queste spesso utilizzano prodotti di scarto delle industrie che usano gli animali. È il caso delle imbottiture di cachemire. In questo caso, ad esempio, vengono utilizzati ciò che rimane della lavorazione di tessuti più pregiati. Questi scarti vengono lavorati e resi perfetti per diventare calde imbottiture.

Per chi è particolarmente freddoloso esistono in commercio anche piumini imbottiti con la lana tradizionale. La lana, infatti, è un ottimo isolante che regala sonni caldi e morbidi. Anche i piumini a base di seta sono molto amati, soprattutto dalle mamme. Questi, in particolare, sono l’ideale per far dormire i bambini piccoli dato che sono anallergici e traspiranti. Il lato negativo, però, è l’impossibilità di lavarli in lavatrice.