Al giorno d’oggi si cercano innumerevoli modi per risparmiare sulla bolletta della luce. Infatti, i rincari degli ultimi tempi impongono di correre ai ripari.

Eppure, esistono anche casi in cui la necessità di illuminare una stanza senza ricorrere all’elettricità non è direttamente correlata al risparmio in bolletta. Infatti, ci sono luoghi della casa come garage, soffitte, cantine dove potrebbe materialmente mancare la corrente elettrica.

Come si possono illuminare questi spazi in maniera efficace senza dover ricorrere all’intervento dell’elettricista? Sembra impossibile ma esistono alcune soluzioni che permetteranno di ottenere un ambiente luminoso senza spendere troppo denaro.

Le soluzioni facili e veloci per illuminare una stanza risparmiando sulla corrente elettrica.

Pareti

La prima strategia per dare luminosità a uno spazio è studiare attentamente il colore delle pareti.

Infatti, sarà preferibile fare ricadere la scelta su colori chiari. Che spazino tra il bianco e il beige.

È noto che i colori chiari tenderanno ad aumentare la volumetria della stanza rendendola molto luminosa. Mentre i colori scuri susciteranno esattamente l’effetto opposto.

Ricarica solare

Si possono poi utilizzare lampade e piantane a ricarica solare. Si tratta di lampade molto indicate per illuminare gli spazi esterni. Ma perfette anche in casa.

Nel caso in cui non fosse necessario illuminare la stanza per molte ore al giorno sono davvero una soluzione ottimale. Necessiteranno solamente della luce solare per ricaricarsi.

Queste comodissime piantane a ricarica solare che non necessitano di corrente elettrica si acquistano, tranquillamente e a poco prezzo. Anche su Amazon.

Induzione

Oltre alle lampade a ricarica solare è possibile utilizzare i modelli ricaricabili a induzione.

Questi modelli di luci permetteranno di illuminare facilmente qualsiasi angolo della casa. Dalle soffitte alle cantine.

Inoltre, potranno anche essere utilizzate in spazi esterni come i balconi.

Se ne trovano di molto belle anche dal punto di vista estetico. Possono davvero trasformarsi in ottimi elementi d’arredo.

Si tratta di una soluzione anche nel caso in cui si voglia mutare la disposizione del mobilio senza doversi preoccupare della presenza o meno di prese.

Infatti, queste lampade a LED con ricarica a induzione, leggere e maneggevoli, sono facilmente trasportabili da un ambiente all’altro.

Le lampade a ricarica solare e quelle a induzione sono le soluzioni più facili e veloci se si vuole illuminare una stanza risparmiando sulla corrente elettrica.