Le sfogliatine di mele pronte in soli 2 minuti

Stiamo parlando di un dolce di piccole dimensioni molto semplice da preparare per i pochi ingredienti da cui è composto. Possiamo decidere in base alle nostre necessità quante prepararne e inoltre possiamo anche congelarle e tirarle fuori nelle occasioni speciali.

Sono perfette per una buona colazione sana e sfiziosa ma anche per la merenda fanno la loro bella figura.

Uno degli ingredienti principali per preparare le sfogliatine di mele è senza dubbio la pasta sfoglia.

Questa è molto semplice da fare anche in casa. Ma come tutti sanno è possibile acquistarla in qualsiasi supermercato, per chi non avesse il tempo.

Andiamo perciò a svelare la ricetta delle sfogliatine di mele pronte in soli 2 minuti.

Gli ingredienti

2 mele

Cannella

1 limone

Un cucchiaio di zucchero bianco, di canna o dolcificante naturale quale stevia o eritritolo

1 rotolo di pasta sfoglia

Il procedimento

Innanzitutto lavare molto bene le mele e sbucciarle.

Dividerle inizialmente in 4 e poi tagliarle a fettine il più sottili possibile.

A questo punto spremere un limone su tutte le fettine ottenute e subito dopo immergere ogni fettina nello zucchero o nel dolcificante naturale.

A parte intanto apriamo un foglio di pasta sfoglia e cerchiamo di ottenere tanti piccoli rettangoli.

Cerchiamo di scegliere un tavolo da lavoro che ci consenta di lavorare comodi e non troppo stretti.

Posizionare a questo punto le fettine di mela ricoperte di zucchero o dolcificante su ogni rettangolo ottenuto.

Versare infine una spolverata di cannella all’apice

Possiamo ora infornare le nostre future sfogliatine di mela in forno a 180 gradi per circa una trentina di minuti.

Esiste una variante molto sfiziosa.

È possibile spalmare un velo di marmellata del gusto che più preferiamo sui rettangolini di pasta sfoglia prima di posizionare le fettine di mela.

Entrambe le versioni ci lasceranno a bocca aperta e ci faranno fare una gran bella figura con chiunque decideremo di condividerle.

Ecco svelata la ricetta delle sfogliatine di mele pronte in soli 2 minuti.