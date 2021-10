Con l’arrivo del freddo e delle giornate piovose non c’è niente di meglio che rifugiarsi sotto le coperte con una bevanda calda in mano a guardare una bella serie TV.

Spesso, però, ci si ritrova, una volta accesa la TV o il computer o il tablet, davanti a un dilemma fondamentale. Cosa vedere? Chi è un esperto navigatore di Netflix sa quanto sia difficile trovare qualcosa di davvero coinvolgente, uno show che sappia intrattenerci fino all’ultimo.

Ci pensiamo noi, con questa guida, a proporvi le serie TV meno banali e più intriganti da guardare su Netflix questo autunno.

Cominciamo con un classico senza tempo, una serie originariamente prodotta dalla BBC: Sherlock. Ogni episodio è come un film e altrettanto curato. La serie è ricca di dettagli nascosti, non annoia mai, stimola le nostre menti.

Parla del conosciutissimo investigatore ideato da Sir Conan Doyle, ma ritrasformato in chiave moderna. Difatti, è ambientata nella Londra dei nostri tempi, con delitti e colpi di scena che ci lasceranno sempre con il fiato sospeso.

La seconda serie che proponiamo è la tedesca Dark. La serie si sviluppa in tre stagioni che si intrecciano meravigliosamente tra loro. La prima serve solo da base e comincia ad avere senso solo man mano che la serie va avanti. Sicuramente, da guardare tutta d’un fiato per non dimenticare nessun dettaglio.

Dark è ambientata a Winden, una cittadina tedesca dove due bambini scompaiono d’un tratto. Le ricerche portano a scoperte incredibili, che coinvolgono viaggi nel tempo e strane uccisioni. La serie è piena di paradossi, colpi di scena e scoperte. Veramente difficile scollare lo sguardo per più di un secondo.

Terza e ultima serie, solo per ordine, è Jane the Virgin. Basata sulla omonima telenovela venezuelana, è ciononostante mai banale o imbarazzante. Parla di Jane e di come tutta la sua vita cambi dal giorno in cui scopre di essere rimasta incinta, pur avendo giurato di rimanere immacolata fino al matrimonio. Da quel momento in avanti è un susseguirsi di colpi di scena da lasciare a bocca aperta, scoperte e relazioni segrete. Perfetto per staccare un po’ dalla realtà.

