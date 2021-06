Gli appassionati della narrativa televisiva seriale possono gioire: giugno 2021 sarà un mese ricchissimo di nuove uscite. Tutte le piattaforme di streaming si stanno preparando a un’estate molto piena, e il mese appena iniziato sarà davvero pieno di novità. Fioccano le serie Tv e i film, sia su Netflix, che su Prime, che su Disney Plus e sui tanti provider che offrono questo tipo di intrattenimento.

Gli Esperti di Cinema e Tv della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora pensato di fare una selezione non esaustiva per aiutare i Lettori a scegliere. Ecco le serie Tv in arrivo a giugno da non perdere assolutamente per un’estate all’insegna del divertimento.

Ce n’è per tutti i gusti

Il primo suggerimento è il ritorno di una serie tutta italiana, “Summertime”, ispirata al conosciutissimo libro di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Netflix racconta una storia di adolescenti alle prese con la crescita, l’esame di maturità, le prime esperienze all’estero e gli amori difficili di quell’età. In streaming dal 3 giugno.

Sempre su Netflix il 4 giugno arriva la fiaba moderna, ispirata all’omonima serie di fumetti DC Comics, “Sweet Tooth”. Dopo l’era del Grande Crollo, che ha gettato la società umana nel caos aprendo le porte di un nuovo mondo, Gus, bambino per metà cervo, incontra Jepperd. Insieme s’imbarcano in una straordinaria avventura tra il romanzo di formazione e il fantasy moderno, che mantiene sullo sfondo la metafora della diversità e i valori dell’inclusione.

Divertimento e autorialità

Torna anche, sempre il 4 giugno, una serie apprezzatissima dedicata ai più importanti geni dell’umanità, per l’appunto “Genius”, di National Geographic. Dopo aver esplorato le vite di Pablo Picasso e di Albert Einstein, la terza stagione si concentra su una delle più importanti musiciste della modernità: Aretha Franklin.

Tra le serie Tv in arrivo a giugno da non perdere assolutamente per un’estate all’insegna del divertimento, gli amanti dell’Universo Marvel avranno pane per i loro denti. Dal 9 giugno su Disney Plus arriva “Loki”, che esplorerà la storia del dio dell’inganno di nuovo a piede libero dopo le vicende di “Avengers: Endgame”. Tra disastri nelle dimensioni e viaggi temporali, Tom Hiddleston riprenderà il suo iconico ruolo tanto apprezzato da molti fan nel Mondo.

Per chi cerca, invece, qualcosa di più autoriale, su Prime, dal 25 giugno, sarà in streaming “Solos”, una serie che in sette episodi affronterà le complesse tematiche dei legami umani. Nel cast, solo per citarne alcuni, Anne Hathaway, Helen Mirren e Morgan Freeman.