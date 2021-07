I gatti sono animali raffinati, intelligenti ma anche complessi. Bisogna imparare a capire il linguaggio del nostro micio e a interpretare ogni sua mossa. Solo in questo modo potremo essere sicuri di instaurare con lui un rapporto di amore, fiducia e rispetto reciproco. Il nostro amico a quattro zampe va accudito e dobbiamo riservargli le giuste attenzioni. Ma, soprattutto, dobbiamo capire come renderlo affettuoso e come far sì che ci voglia bene senza invadere i suoi spazi. E oggi abbiamo un paio di consigli che potrebbero davvero rivelarsi utili. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Le semplicissime cose da fare se vogliamo che il gatto ci ami come mai

C’è un’abitudine davvero banale e facile da prendere che potremmo mettere in pratica dall’inizio con il nostro adorato micio. Infatti, dovremmo semplicemente imitare i suoi simili e comportarci, quando lo salutiamo, come lui. Quello che i gatti amano fare quando salutano è avvicinare il proprio naso a quello di un altro micio. In questo modo, infatti, il felino esprime affetto e apertura. E noi potremo fare esattamente lo stesso, stando ovviamente attenti all’umore del nostro animale. Potremmo provare ad avvicinare con estrema lentezza il nostro naso a quello del gatto senza però toccarlo. Dovremo aspettare che sia lui ad avvicinarsi e ad annullare la distanza. E, ovviamente, se dovessimo vederlo agitato o nervoso, allontaniamoci subito e sempre lentamente per non rischiare di essere graffiati.

Stiamo sempre attenti a dove accarezziamo il nostro micio e cerchiamo di soddisfare i suoi desideri nelle coccole

Altro segreto fondamentale da mettere in pratica è quello della zona da accarezzare. In un momento di tenerezza, dovremmo assolutamente accogliere il nostro gatto e cercare, ancora una volta, di capirlo. Perciò, scegliamo bene le zone del suo corpo su dove passare la mano, stando attenti ai riscontri che vedremo. Ogni gatto ama le coccole in un determinato modo e per stringere un legame con lui dovremo capire anche questo dai suoi gesti. Dunque, ecco le semplicissime cose da fare se vogliamo che il gatto ci ami come mai!

