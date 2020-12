Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pasta frolla è la base di moltissime ricette, specialmente per quanto riguarda i dolci. Le crostate e i biscotti non esisterebbero senza questo impasto di farina, burro, uovo, sale e zucchero.

Dal momento che è molto utile in cucina il consiglio è quello di prepararne in eccesso per poi conservarla per il futuro. Questo permetterà di velocizzare e di sfruttare al meglio il tempo.

Infatti, anche nel caso in cui se ne producesse in eccedenza, si potrà conservare molto semplicemente nel frigorifero o nel freezer. Per permettere alla pasta frolla di conservarsi correttamente, però, bisognerà seguire delle semplici regole.

Ecco, dunque, di seguito le semplici regole per conservare la pasta frolla e averla sempre pronta all’uso.

Frigorifero

Il primo modo per conservare la pasta frolla è quella di riporla nel frigorifero. Questo soltanto nel caso in cui si utilizzi entro quattro o cinque giorni.

Infatti, la pasta frolla, nel frigorifero, non resisterà più di cinque giorni prima di rovinarsi. Per una conservazione ottimale bisognerà suddividere la pasta frolla in palline di medie dimensioni che andranno inserite dentro a dei sacchetti di plastica per alimenti.

Questi sacchetti, accuratamente chiusi per evitare che l’aria possa alterare il composto, andranno infilati nel frigorifero.

Importante ricordarsi di suddividere le palline singolarmente, una pallina per sacchetto.

Congelatore

Nel caso in cui, invece, si volesse conservare la pasta frolla per più tempo sarà necessario conservarla nel freezer. Con questa modalità si potrà conservare la pasta frolla per circa tre/quattro mesi.

Il procedimento da seguire è il medesimo illustrato per la conservazione nel frigorifero con un piccolo passaggio in aggiunta. I sacchetti nei quali è stata suddivisa la pasta frolla andranno inseriti dentro a dei contenitori di plastica che dovranno essere chiusi ermeticamente.

Ricordarsi anche di segnare la data del congelamento per sapersi regolare con le tempistiche di conservazione.

Ecco descritte le semplici regole per conservare la pasta frolla e averla sempre pronta all’uso.

Prima di utilizzarla bisognerà ricordarsi di estrarla dal frigorifero o dal congelatore un paio di ore prima. La pasta frolla è perfetta per essere lavorata da fredda, ovviamente non da congelata.