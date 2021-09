In questo periodo le piogge sono molto frequenti. Quindi, pozzanghere e fango sono sempre più comuni e il rischio di sporcarsi le scarpe è molto alto. E, se si sporcano, bisogna poi trovare un modo per farle tornare pulite, rimuovendo tutta la terra e il fango secchi.

Non è così semplice pulire bene le scarpe, senza lasciare aloni o macchie residue. Bisogna stare anche attenti a utilizzare i prodotti e gli strumenti giusti per evitare di danneggiarle. Non è un’impresa facile, ma oggi cercheremo di capirne qualcosa in più. Infatti, le scarpe sporche torneranno subito come nuove grazie a questi trucchi geniali, andiamo a scoprire quali sono.

Ecco i consigli fondamentali

Per fare una buona pulizia è importante usare tecniche diverse a seconda del tipo di scarpa. In questo modo potremo individuare quali sono i prodotti più adatti ed eviteremo di usare sempre gli stessi. Ciascun materiale ha infatti bisogno di cure ben precise per non rovinarsi.

Partiamo con le scarpe che utilizziamo per andare a correre. Queste tendono a sporcarsi molto ovviamente, quindi è bene pulirle spesso, per evitare che le macchie diventino troppo ostinate.

Suggeriamo di usare una spazzola asciutta per rimuovere lo sporco in eccesso. Successivamente, mescoliamo insieme una parte di bicarbonato di sodio e una parte di aceto e lasciamo agire sui punti più sporchi per circa 10 minuti. Poi strofiniamo delicatamente per un minuto o due, con un panno morbido bagnato. Lasciamo poi asciugare all’aria aperta.

Passiamo ora alla pelle sintetica, che può essere piuttosto delicata. Per pulire al meglio questa calzatura, immergiamo uno straccio in una soluzione di acqua calda e detersivo delicato. Puliamo con la pelle in maniera leggera, strofinando pian piano e senza fare forza. Poi asciughiamo con un panno morbido, e lasciamo asciugare. Infine, se necessario, completiamo il lavoro con una spazzola, usando anch’essa delicatamente.

Per entrambi i tipi di scarpa è importante utilizzare le spazzole giuste. Devono avere setole abbastanza delicate da non rovinare del tessuto, ma abbastanza robuste da raschiare lo sporco. Si possono trovare spazzole fatte apposta per pulire scarpe di vario tipo, fatte di una varietà di materiali come peli di cinghiale, crine di cavallo o miscele sintetiche. Meglio, invece, non utilizzare vecchie spazzole o spazzolini che abbiamo in casa, ma solo prodotti appositi.

