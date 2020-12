Le scaloppine alle nocciole, un secondo che conquisterà chiunque

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A volte può davvero essere estenuante trovare qualcosa di nuovo da cucinare per non cadere nella monotonia. Bisogna davvero avere inventiva, procurarsi i giusti ingredienti e preparare tutto con anticipo. Non sempre però è possibile e allora bisogna sapersi arrangiare con quello che si ha. È sorprendente come a volte mischiare ingredienti che si hanno in dispensa porti a risultati davvero inaspettati. Senza alcun dubbio è il caso di questa ricetta, semplice, veloce, innovativa e che al solo pensarla vi farà venire l’acquolina in bocca. Si tratta delle scaloppine alle nocciole, un secondo che conquisterà chiunque. Vediamo assieme cosa serve e come si preparano.

Ingredienti

Ingredienti e quantità per 4 persone:

300g di carne di vitello o di maiale;

60g di nocciole Piemonte IGP;

½ bicchiere di brodo vegetale o di carne;

½ bicchiere di brandy o di spumante brut;

1 scalogno;

1 rametto di dragoncello, o altre spezie ed erbe;

30g di burro;

farina q.b.;

sale q.b..

Il procedimento non è particolarmente complicato. Innanzitutto bisogna tritare molto finemente 1/3 delle nocciole, e grossolanamente tutte quelle che rimangono. Mischiare quindi le nocciole frantumate per prime assieme alla farina e impanarvi le fettine di carne. Fare molta attenzione a far aderire bene in ogni parte. In una pentola sciogliere il burro e cuocere su entrambi i lati per qualche minuto. Alla fine aggiungere sale e sfumare la carne con il brandy o con lo spumante.

Dedichiamoci quindi alla salsina. Rimuovere momentaneamente le fette di carne, e nella stessa padella aggiungere il dragoncello, lo scalogno finemente tritato e le nocciole restanti. Versare quindi il brodo, girando tutto attentamente e aspettare che si riduca. La nostra salsa è pronta; aggiungere nuovamente le fette di carne e insaporirle per meno di un minuto.

Questo saporito secondo piatto può essere accompagnato con della purea, oppure con un contorno di verdure. Quel che è sicuro è che il solo guardare questo piatto vi farà venire l’acquolina in bocca. Per il gusto invece… Tentare per credere, è davvero spettacolare!