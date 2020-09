In questo periodo, abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura della propria igiene. Tutti ci ricordiamo, infatti, le pubblicità mandate in onda durante il lockdown. “Lavatevi sempre le mani, è per la vostra sicurezza”. E se c’era chi anche prima della pandemia aveva questa abitudine, ora sicuramente lo stiamo facendo davvero tutti. Ma lavarsi le mani non basta per proteggere la nostra salute. Infatti, è necessario anche sapere come fare e cosa utilizzare. In questo caso, le saponette per le mani non uccidono tutti i batteri sulle nostre mani. Ecco la ricerca che ci svela la verità e che ci dice perché è meglio usare il sapone liquido.

Lo studio scientifico che ci svela la verità

A dirci come stanno le cose è un articolo di alcuni ricercatori statunitensi pubblicato sull’American Journal of Infection Control. Lo studio ha condotto a dei risultati sconvolgenti. Pare infatti che le saponette siano poco in grado di eliminare i batteri che si depositano sulle nostre mani. Questo potrebbe aumentare il rischio di malattie e infezioni! Dunque, ci proteggerebbero pochissimo e ci esporrebbero a gravi rischi, soprattutto in questo momento storico! Dunque, ora sappiamo che le saponette per le mani non uccidono tutti i batteri sulle nostre mani. Ecco la ricerca che ci svela la verità. Perciò, fate sempre attenzione!

Anche i saponi mousse sono da evitare

Pare che anche i saponi “mousse” siano pericolosi per la nostra salute. Questo è un dato emerso da uno studio condotto dall’Università della California e dalla Miora Educational Foundation di Encino. I ricercatori hanno sottoposto ad alcuni esperimenti diversi volontari. Hanno fatto loro lavare le mani prima con un sapone liquido e poi con una mousse. Solo il primo si è dimostrato davvero in grado di sconfiggere i batteri!

Perciò, meglio evitare sia saponette che mousse. Riprendiamo a usare il caro, vecchio, tradizionale sapone liquido e, secondo questi studiosi, la nostra salute sarà totalmente al sicuro!