La ricetta di oggi ha un autore autorevole, proviene da “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, del 1891.

La cottura delle salsicce può avvenire in padella con burro o lardo, oppure in un tegame con un pò di acqua. Procediamo per ordine e vediamo come preparare le salsicce con l’uva. Sono un piatto artusiano originale, con soli 10 euro di spesa e pronto in appena 10 minuti per un figurone a tavola.

Quanto costa questo piatto

Effettivamente si tratta di una preparazione semplicissima e, se vogliamo, anche particolarmente economica. Ad esempio, circa 10 salsicce di 100 gr l’una verrebbero grosso modo 8 euro. Per cinque persone, se ne potrebbero servire due a testa.

Un kg di uva nera la potremmo pagare sui 2 euro. Dunque, impiegando poco sia in termini di euro di spesa, sia in termini di tempo di preparazione, ecco come ottenere le salsicce con l’uva. Sono il secondo piatto artusiano originale, pronto in soli 10 minuti e con soli 10 euro, per un figurone a tavola con i commensali.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) dieci salsicce, circa 1 kg;

b) 1 kg di uva nera;

c) burro o lardo, quanto basta.

Il procedimento

Mettiamo in un tegame del burro o del lardo. Per una preparazione più leggera potremo anche eliminare il condimento utilizzando direttamente una padella antiaderente.

Facciamo cuocere le salsicce intere, ma precedentemente bucherellate con la punta di una forchetta. Quando saremo a poco più di metà cottura delle salsicce, uniamo circa due-tre chicchi di uva per ogni singola salsiccia. Ora abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere con il coperchio, fino a che l’uva in acini interi non “si strugga a metà”.

Neanche dieci minuti di tempo dietro i fornelli e le nostre salsicce con l’uva sono bell’e pronte.

