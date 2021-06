La rosa è uno dei fiori più belli e profumati che esistano, simbolo di dolcezza romanticismo e amore. Nelle cure estetiche e cosmetiche è un ottimo alleato per levigare proteggere e idratare la nostra pelle. Soprattutto quella del nostro viso che è la più sensibile.

L’acqua di rosa è un mito per la nuova tendenza di cosmetica naturale. È un ingrediente virtuoso da scegliere senza esitazione.

Le rose sono un fiore profumatissimo da usare anche come cosmetico soprattutto per il viso ed ecco come preparare 1 buonissima crema idratante tonificante

Le virtù della rosa sono molteplici a partire dall’effetto antinvecchiamento della pelle e all’idratazione. In più ha un effetto calmante, è un rimedio anti-lucidità grazie all’effetto mat causato dalla vitamina A.

I prodotti alla rosa sono indicati per le pelli da normali a miste, ma non per quelle con infiammazioni gravi come acne o dermatiti. In questi casi sarà necessario rivolgersi ad un dermatologo e farsi prescrivere dei prodotti specifici.

In casi di pelle non problematica ecco come preparare un’ottima crema idratante fatta in casa.

Una ricetta dolce e profumata da fare da sole per un vero gesto d’amore per noi stesse

Prendiamo tutti gli ingredienti necessari:

3 cucchiai di olio di mandorle dolci;

10 g di cera d’api;

½ cucchiaio di olio di germe di grano;

1 cucchiaio di acqua di rose;

10 gocce di olio essenziale di lavanda.

Versiamo l’olio di mandorla in una ciotola e aggiungiamo la cera d’api. Mettiamo la ciotola a bagnomaria e fondiamo la cera fino ad ottenere un liquido omogeneo.

Togliamo la ciotola dall’acqua e aggiungiamo l’olio di germe di grano e l’olio essenziale di lavanda. Lasciamo intiepidire e mischiamo il composto fino a formare una crema omogenea.

Incorporiamo alla fine l’acqua di rosa continuando a mischiare bene. Travasiamo in un barattolino di vetro opaco con un tappo ben ermetico. Questa crema è ottima per tutti i tipi di pelle ed è utile come crema notturna rilassante.