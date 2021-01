Le rose del deserto sono un insolito dolce da preparare velocemente in soli 5 minuti, composto principalmente da un ingrediente speciale i corn flakes, che rende i biscotti particolarmente leggeri.

Originali e fantastici, prendono il loro nome perché ricordano la famosa rosa del deserto e si possono ricreare diverse varianti aggiungendo il cacao nell’impasto o le gocce di cioccolato o ancora la frutta secca e così via.

Inoltre sono dei biscotti perfetti per arricchire la colazione con un dolce leggero e gustoso da accompagnare con un caffè o una tazza di latte. Un’alternativa valida alle rose del deserto sono i soffici biscotti al mandarino o al limone da preparare in 10 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

300 g di farina

300 g di corn flakes

2 uova

130 g di burro

100 g di zucchero

lievito per dolci

bacca di vaniglia o una bustina di vaniglina

1 baccello

un pizzico di sale

Le rose del deserto, un insolito dolce con i corn flakes da preparare in 5 minuti

Procedimento

Iniziare il dolce prendendo il burro e riporlo a cubetti in una ciotola insieme allo zucchero, ai semi della bacca di vaniglia e a un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o planetaria e quando il composto sarà omogeneo passare ad aggiungere gli altri ingredienti.

Prendere le uova e incorporarle una alla volta insieme alla farina facendo attenzione a non formare grumi ed infine aggiungere il lievito per dolci. Nel frattempo, prendere metà dei corn flakes e tritarli con un mixer o frullatore elettrico e versarli dentro all’impasto.

L’impasto è pronto e potrà essere lavorato con le mani per la formazione di palline schiacciandole leggermente per dare la forma del biscotto. Passare quest’ultime nei fiocchi di corn flakes rimasti e lasciar riposare i biscotti in frigorifero per circa 15 minuti.

Dopo il tempo indicato, prendere i biscotti e riporli su un tegame rivestito da carta da forno e infornare per circa 15 minuti a 180°C. Far raffreddare prima di servire e aggiungere una spolverata di zucchero a velo.