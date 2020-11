Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per un pasto rapido e gustoso, ecco le ricette veloci con il tonno in scatola dall’antipasto al secondo, da utilizzare anche per condire la pasta in maniera sfiziosa. Per esempio, le tartine al tonno, i fusilli con il tonno ed i broccoli, e l’insalata di patate e tonno. Perché al naturale, o sott’olio, in genere un paio di scatolette di tonno in dispensa ci sono sempre.

Ecco le ricette veloci con il tonno in scatola dall’antipasto al secondo

Tartine al tonno

Basta prendere il pancarré, tagliare i bordi e realizzare dei quadratini di pane bianco da farcire con una crema al tonno. Il tutto mettendo nel mixer il tonno al naturale, la maionese, il prezzemolo e sale e pepe quanto basta. Su ogni quadratino di pane si andrà a mettere un cucchiaino della salsa tonnata. E poi decorare metà delle tartine con i filetti di acciughe, e l’altra metà con i capperi.

Fusilli con tonno e broccoli

Partendo dalla ricetta semplice e gustosa della pasta con i broccoli da leccarsi i baffi, come spiegato in questo articolo, basta aggiungere il tonno. Ed in particolare, in una padella capiente dove è presente la pasta con i broccoli, per esempio i fusilli, il tonno ed una abbondante quantità di peperoncino in polvere. Mescolare e amalgamare per 2 minuti a fiamma media e poi servire a tavola un primo piatto gustoso, saporito ed anche piccante.

Insalata di patate e tonno

Basta unire al tonno le patate lessate e tagliate a fettine. Da mescolare insieme in una ciotola con un soffritto a base di olio extravergine di oliva e cipolla tritata. Aggiungere poi al piatto abbondante prezzemolo tritato, olive nere denocciolate e sale e pepe quanto basta. In questo modo l’insalata di patate e tonno sarà un piatto gustoso e nutriente da servire come secondo, e quindi in sostituzione di piatti che sono a base di carne.