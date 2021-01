Spesso ci si ritrova a dovere improvvisare una cena per mancanza di tempo o perché degli ospiti si sono presentati all’ultimo momento. Non è il caso di disperare, perché a tutto c’è rimedio.

In questo articolo, proponiamo le ricette per portare a tavola una cena pronta in trenta minuti.

Il salmone impanato al forno

Non è la solita impanatura del salmone ma in questa ricetta, ne proponiamo una diversa, molto più croccante e saporita.

Ingredienti per quattro persone:

a) quattro fette di salmone fresco;

b) 80 grammi di patatine chips;

c) 150 grammi di pangrattato grosso;

d) 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

e) mezzo cucchiaino di curcuma;

f) sale quanto basta.

Procedimento

Occorre acquistare delle fettine di salmone fresco, alte circa un centimetro.

Sbriciolare le patatine chips e mescolarle con il pangrattato e la curcuma.

Passare le fette di salmone ad entrambi i lati, sul pangrattato.

Foderare con carta da forno la teglia e adagiare il pesce. Condire con un po’ di olio extra vergine di oliva e sale.

Infornare in forno ventilato a 180 gradi per circa venti minuti e servire calde.

La finta pizza di albumi con prosciutto cotto e scamorza fra le ricette per portare a tavola una cena pronta in trenta minuti

Ingredienti

a) 200 grammi di albumi;

b) 40 grammi di pomodori secchi sott’olio;

c) 100 grammi di prosciutto cotto tagliato a fette;

d) 50 grammi di scamorza affumicata;

e) olio extra vergine di oliva;

f) sale;

g) pepe nero;

h) timo fresco.

Preparazione

Montare gli albumi a neve con il sale ed il pepe.

Prendere uno stampo da crostata di 24 centimetri di diametro, foderarlo con della carta da forno e versare all’interno il composto.

Coprire tutta la superficie dello stampo e mettere nel forno preriscaldato a 200 gradi per 5 minuti.

Togliere dal forno e mettere sopra il prosciutto, la scamorza tagliata a pezzetti e i pomodorini scolati dall’olio.

Inserire nuovamente in forno e cuocere per altri cinque minuti. Sfornare e servire calda.