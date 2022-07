Le zuppe e i minestroni di verdure sono buoni e gustosi, spesso da leccarsi i baffi affondando nel brodo i crostini. Ma d’estate è difficile, se non insopportabile, affrontare la calura davanti a una seppur buona zuppa. Nel periodo estivo, specie a pranzo quando si toccano i picchi di caldo, l’alimentazione deve essere infatti in prevalenza leggera.

Ovverosia, a base di frutta e di verdura, prima di tutto, ma per fare il necessario pieno di calorie si può puntare pure sui piatti freddi. Da questo punto di vista il riso spicca per essere un alimento davvero versatile in cucina. Perché, per esempio, per il pranzo si può preparare una gustosa insalata di riso anche in pochi minuti. Vediamo, allora, come fare fornendo spunti e idee per ricette veloci ma senza mai rinunciare al gusto.

Le ricette estive con il riso freddo da preparare in pochi minuti

Nel dettaglio, partendo da una base di riso freddo, realizzare un’insalata non solo è un gioco da ragazzi, ma è possibile in cucina dare sempre sfogo alla propria creatività. Per esempio, la ricetta classica per il riso freddo è quella di unirlo alle uova sode e al tonno. Andando, poi, ad aggiungere un filo di olio, rigorosamente extravergine di oliva e un pizzico di sale e pepe.

Così come nella ricetta dell’insalata di riso con il tonno e con le uova sode possono trovare spazio pure le olive taggiasche denocciolate. Questa è solo una tra le ricette estive con il riso freddo. Visto che l’insalata di riso si può preparare pure abbassando le calorie. Ovverosia, evitando di aggiungere ingredienti rappresentati proprio dal tonno e dalle uova sode.

Come l’insalata di riso con l’aggiunta di pomodorini e mozzarella, nonché il solito giro d’olio extravergine di olive ed un pizzico di sale e pepe. Per una preparazione che è davvero sprint. Oppure per il pranzo si può preparare pure un piatto unico da portare in tavola a base di riso e pollo. Vediamo come.

Ecco la ricetta con il pollo saltato a tocchetti

Partendo da una base di riso freddo e di pollo a tocchetti rosolato in padella, si può preparare un piatto unico e delizioso da servire a tavola per il pranzo. Aggiungendo un mix di piselli e di peperoni a dadini che, allo stesso modo, sono stati saltati in padella. Per poi concludere la preparazione, prima di portare in tavola, con un giro d’olio extravergine di oliva.

