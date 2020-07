Le regole per vincere sui mercati nel lungo periodo. La risposta piuttosto istintiva agli interventi delle banche centrali ha portato gli investitori ad un falso senso di sicurezza rispetto al rischio assunto. Forse vale la pena di rivedere che cosa si intenda per rischio. Perché è un aspetto molto importante.

Se vi chiedono quale sia il rischio di un investimento, voi probabilmente risponderete che rischiate di perdere denaro. Ma in realtà ci sono due rischi nell’investire. Uno è perdere soldi e l’altro è perdere un’opportunità. Si possono eliminare entrambi, ma non si possono eliminare entrambi allo stesso tempo. Quindi la domanda diventa come posizionarsi rispetto a questi due rischi.

Più aggressivo o più difensivo?

Una parte di noi ci suggerisce di non farlo, che non è prudente, non è una buona idea, non è corretto e ci metteremo nei guai. Un’altra, invece, sussurra di farlo, e magari di diventare ricco. Alla fine, di solito, vince la seconda. Peccato. Perché la prudenza, la maturità e il fare la cosa giusta sono idee antiquate. E quando combattono contro il desiderio di arricchirsi, oltre che nei momenti di panico, di solito vince il desiderio di arricchirsi. Ecco perché si creano le bolle e le frodi.

Come evitare tutto questo?

Bisogna essere freddi. Bisogna non avere emozioni. Non c’è altro metodo. Infatti, tutti i grandi investitori non si lasciano condizionare dalle emozioni, e non è un caso. Se si è emotivi, allora si comprerà al top, quando tutti sono euforici e i prezzi sono alti. Inoltre, si venderà in basso, quando tutti sono depressi e i prezzi sono bassi. Si sarà come tutti gli altri, e si farà sempre la cosa sbagliata. Pertanto, l’emotività è uno dei criteri più importanti per essere un investitore di successo. E se non si riesce a non essere emotivi non si dovrebbe investire il proprio denaro, punto. La maggior parte dei grandi investitori pratica una cosa chiamata contrarianismo. Consiste nel fare la cosa giusta agli estremi, che è il contrario di quello che fanno tutti gli altri. Ecco perché sono necessarie delle regole per vincere nel lungo periodo.

Le regole per vincere sui mercati nel lungo periodo

– Tagliate i perdenti e lasciate correre i vincenti. – Fissate degli obiettivi perseguibili, perché senza obiettivi specifici, gli scambi diventano arbitrari.

– Decisioni motivate emotivamente invalidano il processo di investimento, tipo il comprare alto/vendere basso visto prima.

– Seguite il trend, perché l’80% della performance di portafoglio è determinata dalla tendenza a lungo termine.

– Non lasciate mai che una opportunità di trading si trasformi in un investimento a lungo termine.

– Una disciplina di investimento non funziona se non viene seguita. – Perdere denaro fa parte del processo di investimento. Se non siete disposti ad accettare perdite quando si verificano, non dovreste investire.

– Le probabilità di successo migliorano notevolmente quando l’analisi fondamentale è confermata dall’azione tecnica dei prezzi.

– Non aggiungete mai, in nessun caso, denaro a una posizione perdente. – I mercati sono rialzisti o ribassisti. Durante un mercato toro bisogna essere solo lunghi o neutri. Durante un mercato ribassista, essere solo neutrali o corti. – Quando i mercati sono scambiati agli estremi, fate l’opposto di quello che fanno tutti.

– Fate più di quello che funziona e meno di quello che non funziona. – I segnali di acquisto e di vendita sono utili solo se poi vengono implementati.

– La gestione senza una disciplina di compra-vendita è destinata a fallire.

– Nessuna strategia funziona il 100% del tempo. Siate coerenti, controllate gli errori e capitalizzate l’opportunità di vincere. – Gestite il rischio e la volatilità.