Anche se quest’anno i festeggiamenti per Natale saranno più contenuti, non dobbiamo assolutamente pensare che questa sia una scusa per indossare un outfit trasandato. È infatti importante vestirsi con stile per sentirci bene con noi stesse e per creare la giusta atmosfera di festa. Per farlo è importante seguire le regole per vestirsi bene a Natale, che sono sempre valide ogni anno. Queste piccole norme di base vanno conosciute e sempre tenute a mente per evitare brutte cadute di stile. Vediamo quali sono le più importanti.

Le regole per vestirsi bene a Natale: equilibrio e adeguatezza

Come sempre quando dobbiamo scegliere che cosa indossare per un’occasione la regola d’oro è quella di vestirsi in modo adeguato e consono all’ambiente e alla circostanza. Ci vuole equilibrio con il luogo in cui saremo e anche tra tutte le varie componenti del nostro outfit.

Evitiamo quindi di vestirci troppo elegantemente per un semplice pranzo in famiglia, ma questa non è assolutamente una scusa per stare in pigiama. Il Natale è una festa gioiosa, quindi è meglio evitare capi d’abbigliamento esclusivamente neri. È invece preferibile puntare sui colori tipici di questo periodo, come rosso, verde, bianco, oro, argento, tartan e colori metallizzati. Il nero può essere usato, ma è meglio destinarlo ai dettagli. Evitiamo anche capi con troppi lustrini e paillettes, più adatti ai festeggiamenti di capodanno.

Libertà totale sul tipo di scarpe, purché si adattino al nostro stile. Natale è comunque perfetto per indossare i tacchi poiché la maggior parte del tempo lo passeremo sedute a tavola. Quindi per una volta potremo essere bellissime senza soffrire troppo.

Particolari a cui fare caso

Le regole per vestirsi bene a Natale non sono però finite qua. I pranzi di questa festa sono solitamente lunghi e ricchi di pietanze. Per evitare di mettere in evidenza la conseguente pancia gonfia da abbuffata facciamo attenzione a scegliere dei vestiti che non stringano eccessivamente sullo stomaco. Quindi è meglio mettere da parte il jeans a vita alta o il vestito molto attillato.

Lasciamo invece molto spazio e visibilità ai gioielli, che ci devono illuminare e far apparire. Come al solito scegliamo la giusta via di mezzo tra collane, bracciali, orecchini e anelli, tentando di mantenere un sobrio equilibrio.

Un piccolo accorgimento infine è quello di evitare grandi bracciali e maniche esose. Prendendo le pietanze dai vassoi comuni o passandone uno rischieremmo soltanto di immergere i nostri vestiti nel piatto, incappando in una brutta gaffe.