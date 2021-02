Sono diversi anni in tutto il mondo che il mercato della merce collezionabile si espande sempre di più. Dai classici francobolli e auto d’epoca si è arrivati anche ai giochi di carte collezionabili e persino alle sneakers.

Questo fenomeno ha subito una crescita graduale interessante durante gli ultimi decenni. Basti pensare che fino a trent’anni fa anche gli storici modelli di Ferrari venivano scambiati a prezzi molto più contenuti rispetto al loro valore attuale.

Vediamo quindi assieme le regole per fare soldi comprando e rivendendo sneakers.

Cosa c’è da sapere

Innanzitutto bisogna tenere a mente il principio base di ogni mercato: se la domanda per un bene è superiore all’offerta il valore di quel bene tende a salire. È bene capire, quindi, quali marche e quali modelli sono i più richiesti e hanno la maggiore possibilità di fruttare un guadagno rivendendoli.

Per fare ciò bisogna studiare e osservare i trend, sia attraverso semplicissime ricerche su internet ma pure visitando i negozi specializzati per informarsi di persona. Su alcuni siti è anche possibile analizzare direttamente i dati delle vendite passate, comparare i prezzi e restare aggiornati sulle ultime date di uscita.

Come iniziare a guadagnare

Una volta individuato il modello di sneakers più richiesto e a un prezzo abbordabile, non resta che procedere all’acquisto. Parte che può sembrare semplice ma è in realtà la più difficile. Per poter acquistare questi modelli speciali, infatti, bisognerà attendere di fronte ai negozi in lunghissime file senza la sicurezza che ce ne siano per tutti.

La probabilità di restare a mani vuole è alta, ma con impegno e un pizzico di fortuna sarà possibile.

Una volta acquistate, almeno agli inizi, si potrà vendere utilizzando i siti di e-commerce, i negozi fisici specializzati o anche i gruppi sui social. La parte social di questo tipo di mercato è sicuramente importantissima. Infatti, tra le regole per fare soldi, comprando e rivendendo sneakers, la più importante è di sicuro aprire le proprie pagine e profili.

Postare foto dei propri modelli e pubblicizzare la propria attività è il modo migliore per garantire un flusso di cassa continuo.

