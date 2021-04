Il gorgonzola è un formaggio che piace un po’ a tutti. Del resto, ce ne sono di tantissimi tipi, dal più dolce al più piccante. È facile quindi riuscire ad accontentare tutti i gusti!

Lo si può mangiare in naturalezza, semplicemente spalmato su un crostino, un grissino, un cracker o su un pezzetto di pane. Ma ci si può anche sbizzarrire ai fornelli utilizzandolo come ingrediente per preparare i classici gnocchi o per realizzare una salsa con cui condire pasta e risotti.

Alimento vivo

Il gorgonzola, proprio per la sua composizione, ha una particolarità: è un alimento vivo, che matura giorno dopo giorno. Ecco perché si consiglia di acquistarne una fetta di peso ragionevole, in modo tale da riuscire a consumarlo tutto in breve tempo. Ed ancora, suggeriamo di acquistarlo il giorno stesso in cui lo si intende mangiare. Meglio, infatti, non lasciarlo troppi giorni in frigorifero.

Le regole d’oro per conservare e degustare al meglio questo formaggio saporito e cremosissimo

Una volta acquistato, si consiglia di eliminare subito la crosta del gorgonzola, perché in genere è proprio quella la causa della sua profumazione piuttosto pungente e non sempre gradevolissima.

Avvolgere quindi la nostra fetta di formaggio in un foglio di alluminio e riporla in un contenitore per alimenti a chiusura ermetica.

Sistemare a questo punto il contenitore nella parte bassa del frigorifero.

Degustazione

Prima di mangiarlo e servirlo in tavola, tenere il gorgonzola per una mezz’oretta circa fuori dal frigorifero a temperatura ambiente.

Se non si finisse la porzione, prima di riporre il formaggio in frigorifero, coprire la parte esposta per più tempo con della pellicola trasparente per alimenti, altrimenti la pasta del formaggio si ossiderà e si andrà a creare una patina giallina. Nel caso ciò dovesse accadere, è sufficiente eliminare la prima fettina poco invitante con un coltello a lama lunga.

Gorgonzola in gran quantità

Abbiamo visto le regole d’oro per conservare e degustare al meglio questo formaggio saporito e cremosissimo. E nel caso ci ritrovassimo con una grande quantità di questo tipo di formaggio? Come già visto in un nostro recente articolo, ricordiamo che non è possibile surgelarlo, meglio quindi utilizzarlo per cucinare primi piatti o per condire la pizza.