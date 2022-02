La spesa settimanale è un momento della vita di tutti che può farci diventare o spendaccioni o taccagni. Come sappiamo, la virtù si incontra sempre nel mezzo.

Diventare spendaccioni è un errore, perché da una parte rischiamo di non risparmiare e dall’altra non aumentiamo necessariamente il nostro tenore di vita. Allo stesso modo, se risparmiamo con eccesso di zelo rischiamo soltanto di abbassare il nostro livello di vita senza necessariamente mettere da parte molti soldi.

Di conseguenza, dovremmo trovare un modo per cui riusciamo a spendere meno soldi cercando sempre di avere un livello di vita adeguato alla nostra personalità. Dunque, ecco le regole d’oro che ci fanno risparmiare molto senza, però, rinunciare alla qualità della nostra vita.

La regola è la programmazione

Programmare è un verbo che, purtroppo, va sempre meno di moda. Complici le varie applicazioni dei nostri smartphone, pensiamo che possiamo risolvere ogni tipo di problema istantaneamente e senza averci dovuto pensare prima.

In realtà, come ricorda un vecchio adagio, il tempo è davvero denaro. Fermarsi un attimo a pensare a ciò di cui abbiamo necessariamente bisogno è un modo per prevenire eventuali errori al supermercato.

In particolare, la regola non deve essere quella di fare una lista della spesa settimanale. Non dobbiamo legarci indissolubilmente al concetto di lista della spesa settimanale, ma dobbiamo sicuramente prendere del tempo per pensare ai nostri reali bisogni.

In altre parole, dovremmo andare al supermercato o al mercato il meno possibile per almeno tre ragioni. Risparmiamo tempo grazie a meno code alle casse, risparmiamo benzina e compriamo solo ciò di cui abbiamo un reale bisogno.

Le regole d’oro che ci fanno risparmiare molto sulla spesa settimanale al supermercato puntando sulla qualità

La seconda regola è quella di guardare il frigorifero e il freezer. Anzi, più che di guardarli e basta dovremmo “ripulirli”.

In questo modo, invece di usare il tempo per andare a fare la spesa, potremmo provare una ricetta con ciò che ci rimane. Le ricette svuotafrigo non solo possono regalarci delle ottime sorprese, ma sulla lunga ci fanno risparmiare un bel po’ di soldi. Altrimenti, avremmo dovuto buttare anche molto cibo che alla non si sarebbe più conservato.

La terza regola è quella di annotarsi, tutte le volte che svuotiamo il frigo, i prodotti che restano. Se notiamo che si tratta spesso degli stessi, capiremo che forse esageriamo nell’acquisto di alcuni prodotti. Di conseguenza, ne compreremo il meno possibile con un conseguente e notevole risparmio.

Approfondimento

