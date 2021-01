Smettere di fumare è una vittoria che si raggiunge con impegno e volontà.

Dire addio alle bionde significa ricominciare a respirare a pieni polmoni senza il colpetto di tosse ogni dieci minuti. Significa anche non avere più un alito cattivo e odorare di buono anziché di nicotina. Per non parlare poi del lato economico. In un anno potremmo risparmiare così tanto da prenotare una vacanza a New York.

Ma se i vantaggi sono così tanti, allora perché tante persone hanno paura di smettere di fumare?

Accanto alla vie en rose dell’ex fumatore, vi sono tante insidie che rendono difficile dare un taglio netto a questo brutto vizio. Tra queste vi è sicuramente la paura di ingrassare.

La leggenda vuole che quando si lascia la sigaretta la si rimpiazza col cibo. Sarà mica vero? Scopriamolo insieme.

Tra fantasia e realtà

Un famoso brocardo latino recita vox populi vox dei, intendendo così che se tutti dicono qualcosa allora ci sarà realmente un fondo di verità.

E in effetti, molti ex fumatori hanno preso peso una volta detto addio al fumo. Qual è il motivo? Il motivo non è altro che mentale. Fumare è un gesto che contempla sia la gestualità che l’oralità, ecco perché si sostituisce la sigaretta con qualcosa che si possa toccare e gustare. Quel “qualcosa” è il cibo.

La domanda che a questo punto ci si pone è: chi decide di smettere di fumare è destinato a metter su almeno cinque chili? Assolutamente no! Vediamo le regole da seguire per non ingrassare quando si smette di fumare.

L’acqua

Mai sottovalutare l’importanza dell’acqua. La prima cosa da fare quando si decide di mettere da parte il fumo è portare sempre con sé una bottiglietta d’acqua. Bere ha un doppio effetto depurativo e dissetante. Spesso scambiamo la sete per fame e mangiucchiamo nervosamente senza renderci conto di aver soltanto bisogno di un bel bicchiere d’acqua. Questo potrebbe verificarsi ancor più prepotentemente quando si smette di fumare, per questo motivo cerchiamo di ingannare la nostra mente bevendo frequentemente.

La frutta

Sostituire gli snack con la frutta. La fame nervosa conseguente all’abbandono della sigaretta potrebbe spingerci ad aprire pacchi su pacchi di patatine. Ricordiamoci che non è vera fame, ma un gesto meramente compulsivo.

Anche qui il trucco sta nell’ingannare la propria mente. Mi raccomando, bisogna evitare di avere in casa possibili tentazioni. Al supermercato teniamoci lontani dal reparto merendine, insomma. Preferiamo dunque una mela, conosciuta anche per il suo potere saziante, alla barretta di cioccolato o alle chips in busta.

Camminare

Eh sì, camminare non solo rilassa e fa bene all’intero organismo, ma soprattutto distrae dall’idea di accendere una sigaretta.

Queste sono le regole da seguire per non ingrassare quando si smette di fumare, semplici ma estremamente efficaci e a prova di scetticismo.