Quando parliamo di cani intelligenti e perspicaci è come se si desse per scontato che tutti gli altri non lo siano ma non è proprio così. Ci sono cani che hanno delle doti più di altri, capacità più forti di seguire un addestramento e imparare in fretta nuovi comandi. Ora vedremo proprio quali sono Le razze di cani più perspicaci al mondo.

Ecco quali sono le razze di cani più perspicaci

Al primo posto si trova il Border Collie meglio conosciuto come il cane pastore scozzese, in assoluto il cane più intelligente che ci sia. A dirlo sono gli esperti basandosi sulle stime delle capacità cognitive dei cani.

L’intelligenza e la perspicacia in questo caso si manifestano nella capacità di apprendere in maniera molto rapida i comandi dell’addestratore. Sono infatti cani facilmente addestrabili.

Continuando su un’ipotetica classifica, sul podio delle razze più intelligenti emerge il Pastore tedesco. A tale riguardo possiamo ricordare infatti una serie televisiva dedicata, il commissario Rex. Questa razza fu pianificata dal capitano Max Stephanitz nel 1899. Con l’obiettivo di avere accanto un cane che risultasse utile per la protezione e in grado di fare cose grandiose.

Una storia particolare

Sempre sul podio Le razze di cani più perspicaci al mondo si trova il Golden Retriever. Occupa di diritto il terzo posto della classifica di questi cani particolarmente acuti. Importante è conoscere la storia di questa razza. Questa ha origine nel 1865 dalla nascita di un esemplare di cucciolo giallo in una figliata di cuccioli neri.

Non si conosce la ragione ma quel singolo cucciolo mostrò grandi qualità nell’educazione rispetto ai suoi fratellini. Il proprietario del cane a quel punto decise di farlo accoppiare con una cagnolina locale di water spaniel da Lord Tweedmouth di Guisachan in Scozia. Il risultato di tale combinazione fu eccellente. Sono i primi nell’attività di recupero, così come in obbedienza e agilità.

Abbiamo visto Le razze di cani più perspicaci al mondo ma non dimentichiamo che avere un cane è sempre un fatto positivo. Le qualità di ogni amico peloso diverso susciteranno in noi tenerezza e amore. Ciò che si è tentato di illustrare è che ci sono semplicemente cani con abilità cognitive più forti. Questi infatti sono anche scelti per compiti particolari. Come quelli che possono aiutare gli invalidi o quelli che partecipano ad operazioni di recupero e salvataggio. Ma in generale indipendentemente dalla razza sono tutti capaci di rendere più allegra la nostra vita.