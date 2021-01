Il cane è da sempre il migliore amico dell’uomo, un legame indissolubile che non conosce battute d’arresto. Esistono moltissimi esemplari di taglia, colore e aspetto diverso. Un dettaglio accomuna le razze di cani più diffuse al mondo, la fedeltà incondizionata verso il proprio padrone. Nel corso degli anni, alcuni incroci sono diventati così famosi da poter essere facilmente riconosciuti in tutto il mondo. Esistono delle razze che si prestano al gioco più di altre, alcune invece sono particolarmente consigliabili per chi desidera sentirsi sempre al sicuro.

Tra le razze di cani più diffuse al mondo, il Labrador Retriever

Questo cane rappresenta uno dei più affascinanti esemplari di taglia media presenti in circolazione. Il loro carattere è deciso, leale e affettuoso. Il loro vigore è incredibile, meglio prevedere come domare questo aspetto del loro carattere sin da cuccioli. Meglio non lasciarli soli per troppo tempo, il loro comportamento potrebbe risultare assai devastante. Sono degli ideali cani da riporto e possiedono un irrefrenabile istinto nel mordere qualsiasi cosa gli capiti sotto le fauci.

Golden Retriever

Gli allevatori professionisti non hanno dubbi in merito, il Golden Retriever è uno tra gli esemplari più socievoli in circolazione. Le radici di questo esemplare discendono dall’antica Scozia, e proprio come il noto combattente Braveheart, questa specie spicca per il proprio temperamento. Il Golden Retriever si dimostra particolarmente affettuoso verso la famiglia e i bambini, anche il rapporto con gli altri cani non è affatto male, anzi!

Maltese

Il maltese, secondo le statistiche, è uno dei cani più amati e posseduti in Italia. La taglia molto piccola consente a questo cane di adattarsi sia in appartamento che in outdoor, senza problemi. Normalmente questi esemplari pesano poco meno di 5 kg e non superano mai i 30 centimetri di altezza. Questo cane è molto affettuoso e tenero e odia la solitudine, come biasimarlo. Non è un animale che ama l’attività fisica a tutti i costi, nonostante ciò tra i passatempi preferiti dal Maltese troviamo le passeggiate nella natura.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco è un cane molto diffuso e popolare, in tutto il mondo. Inizialmente le sue attività erano legate al contenimento del gregge, col tempo però si sono apprezzate spiccate doti di intelligenza. Proprio per il suo carattere docile, intelligente e obbediente è molto utilizzato dai corpi della polizia. Gli esemplari femmina di questo stupendo animale sono da moltissimo tempo, impiegati per contrastare il crimine. Il loro fiuto molecolare li rende perfetti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e narcotiche.

