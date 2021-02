Uno dei problemi maggiori che gli amanti dei cani devono affrontare è quello della perdita di pelo. Infatti, in alcuni periodi dell’anno gestire un animale che perde il pelo può diventare quasi impossibile.

Conciliare pulizia e un cane per casa diventa una tragedia. Il risultato è quello di ritrovarsi con peli ovunque, dai tappeti ai divani.

Nonostante sia quasi impossibile trovare un cane che non perda mai il pelo esistono delle razze che tendono a perderne meno di altre.

In ogni caso bisogna, comunque, tenere conto che anche i mantelli delle tipologie di cane che perdono meno pelo necessitano di cura. La toelettatura andrà fatta meno volte l’anno ma non bisognerà dimenticarla.

Ecco, allora, le razze di cane stupende che ogni amante della pulizia dovrebbe scegliere.

Barboncino

Quando si parla di barbone ci si riferisce a quattro tipologie di cane che discendono da un unico progenitore comune, il Barbet. Esistono, infatti, quattro misure di Barbone: Barbone di grande mole, Barbone di media mole, Barbone nano e Barbone toy.

Caratterizzati da un pelo denso, abbondante e ricciuto che li fa sembrare molto più grandi di quello che sono in realtà. Non perdono il pelo ma necessitano di una cura costante per evitare il formarsi di fastidiosi nodi.

In alcuni casi potranno anche essere tosati in modi diversi per facilitarne la cura.

Si tratta di cani molto allegri, attivi, eleganti e dignitosi. Perfetti per le famiglie perché sanno essere molto pazienti e affettuosi.

Schnauzer

Lo Schnauzer è una tipologia di cane caratterizzata da un muso molto pronunciato con barba e baffi ispidi.

Come nel caso del Barbone ci sono tre diverse tipologie di Schnauzer a seconda della taglia: gigante, medio e nano.

Il pelo denso e ruvido necessita di stripping almeno un paio di volte all’anno per permetterne una corretta crescita. Se curati adeguatamente perderanno solamente qualche pelo in giro per casa ma non daranno particolari disturbi.

Si tratta di cani leali, curiosi, intelligenti, robusti e coraggiosi. Molto protettivi nei confronti della famiglia tendono a non essere aggressivi neppure con gli estranei.

Lagotto romagnolo

Tra le razze di cane stupende che ogni amante della pulizia dovrebbe scegliere spicca il Lagotto romagnolo. Il Lagotto è un cane di taglia medio piccola dall’aspetto molto rustico.

Caratterizzato, come il Barbone, da un pelo molto riccio e denso. Tendenzialmente non fa la muta ma necessita di toelettature almeno una o due volte l’anno per scongiurare il formarsi di nodi o cordoni. Si tratta di un cane che abbaia poco e non aggressivo. Insomma, la razza amorevole e fedele perfetta per una famiglia.

Griffone di Bruxelles

Il Griffoncino è un cane di piccola taglia che si fa notare per il suo aspetto baffuto e originale. Caratterizzato da un pelo lungo, duro e arruffato non fa la muta.

Come lo Schnauzer necessita di stripping almeno ogni due, tre mesi effettuato da persone esperte. Si tratta di cani perfetti per tutta la famiglia, allegri e vivaci ma non invadenti o isterici. Tendono a soffrire se lasciati soli per molto tempo.

Ecco, quindi, introdotte tre razze di cane stupende che ogni amante della pulizia dovrebbe scegliere.

