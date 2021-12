Quando decidiamo di adottare un cane, non prendiamo la decisione a cuor leggero. Dobbiamo scegliere sulla base delle nostre necessità. Abbiamo bisogno, infatti, di un cane che si adatti bene alla nostra routine oppure non faremo altro che farlo soffrire.

Al giorno d’oggi, in particolare, succede frequentemente che siamo fuori di casa per lavoro. Chi è fortunato e può fare smart working riesce a passare più tempo a casa, ma non tutti hanno questa possibilità. Tutti coloro che devono passare buona parte della giornata fuori casa hanno bisogno di un cane che non senta troppo la solitudine e in questo articolo ne consigliamo tre.

Dunque, vediamo quali sono le razze di cane più indipendenti che non si sentono sole se siamo fuori casa tutto il giorno. Ricordiamo, però, di non esagerare mai e di dedicare sempre un po’ di tempo ai nostri amici a quattro zampe. Si tratta, dopotutto, di animali che, per quanto indipendenti, hanno sempre bisogno di un po’ di compagnia.

Le tre razze

Il primo cane che vediamo oggi è il Greyhound. Esso è un tipo di levriero di taglia media molto adattabile, che non sentirà troppo la nostra mancanza. La ragione è molto semplice: si tratta di animali piuttosto pigri, che amano dormire tante ore. Quindi, non preoccupiamoci troppo, si farà un bel pisolino in nostra assenza. Comunque, quando torniamo da lavoro portiamolo a fare una passeggiata, così che si sfoghi un po’. Si tratta di un cane amichevole e che comunque ama passare del tempo con il padrone.

Passiamo ora al Whippet, che riesce a stare a casa da solo per svariate ore. L’unica cosa di cui ha bisogno è un luogo morbido dove poltrire, quindi forniamogli un’area con cuscini o una vecchia poltrona. Questo cane è più timido del Greyhound, in particolare non farà amicizia con gli stranieri.

Le razze di cane più indipendenti che non si sentono sole se siamo fuori casa tutto il giorno

Il terzo cane che approfondiamo è lo Shar Pei. Questa razza, di origine cinese, ha un aspetto davvero unico, dovuto all’eccesso di pelle su tutto il corpo. Di taglia medio-piccola, non è molto attivo, un po’ come gli altri due. Quindi potrà starsene da solo qualche ora senza troppi problemi. Segnaliamo, però, un lato negativo di questo cane: a volte ha dei problemi di salute congeniti che vanno tenuti sotto controllo. Quindi, prepariamoci a fornirgli le cure adeguate se scegliamo di adottarlo.

Chi invece ha dei bambini e vuole un cane che vada d’accordo con loro, può leggere i consigli di questo articolo.