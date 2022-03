Le razze di cane più felici dell’arrivo della primavera e che non vedono l’ora di giocare al parco con il padrone

La primavera è iniziata e il suo bel sole sta già scaldando tutti. In questo momento, molti di noi vogliono tornare al parco a giocare con il cane all’aperto. Perchè si sa, i cani sono molto giocherelloni e amano uscire con il padrone per divertirsi.

Tuttavia, ci sono delle razze particolarmente indicate per il gioco all’aperto, che sono più contente di altre di poter tornare a uscire con noi. Oggi conosciamo proprio le razze di cane più felici del fatto che sta arrivando la bella stagione.

Se stiamo cercando di adottare un cane, potrebbe essere anche un’utile guida sulla razza da scegliere.

Vogliono sempre giocare

Iniziamo con una razza molto conosciuta e popolare, ovvero il Labrador. Questi cani sono grandi e simpatici, amano il gioco in ogni sua forma. Vogliono correre, giocare a riporto e persino tuffarsi in acqua e nuotare.

Sono infatti cani che amano particolarmente l’acqua, quindi sono molto adatti se vogliamo coinvolgerli in giochi acquatici. Dal pelo corto, di colore nero, marrone, o crema, questo cane è bello e simpatico e anche molto fedele. È molto adatto sia a vivere da solo con un padrone oppure con una famiglia con bambini.

Continuiamo con il Boxer. Esso è un cane robusto, di taglia media e bello muscoloso, di origine tedesca. Le sue orecchie abbassate e il suo muso paffuto lo rendono davvero buffo e simpatico. Il Boxer, tuttavia, è anche coraggioso, leale, e intelligente. Un fedele compagno di vita, insomma.

Ha anche un lato molto tenero, che fa sì che ami la sua famiglia e che voglia sempre giocare con loro. Andiamo quindi all’aperto e facciamolo correre a perdifiato, lo adorerà.

C’è, però, una cosa importante da considerare: non è un cane adatto ai bambini. Non perchè sia aggressivo, niente affatto, ma può essere un po’ irruento nei movimenti e potrebbe far del male involontariamente ai più piccoli.

C’è, poi, il Golden retriever, un bel cane a pelo lungo nato in Scozia. Bravissimo cane da riporto, e grande nuotatore, proprio come il Labrador, anche il Golden retriever è sempre alla ricerca di un momento di gioco con il padrone. Di taglia media, muscoloso, con un lungo pelo arancione o dorato, si tratta di un animale perfetto per la famiglia, bambini inclusi.

Come il Labrador, ama giocare all’aperto, correre con il padrone e accompagnarlo in lunghissime passeggiate.

