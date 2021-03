Ogni cane è diverso dagli altri, proprio come noi umani. E, quando ci troviamo ad accogliere un amico peloso nel nostro appartamento, dobbiamo essere certi anche del suo carattere. E, quindi, anche della sua razza. Questo articolo inizia però con una premessa importantissima. Le informazioni che si troveranno sono generiche. Ogni cucciolo ha un’indole, sicuramente, ma acquisirà l’educazione e la routine che noi gli insegneremo. Quindi, questo articolo ha lo scopo di guidare in parte coloro che sono alle prime prese con i cani. Ma, allo stesso tempo, bisogna avere la consapevolezza che i nostri amici a quattro zampe si adattano facilmente al nostro carattere. Detto questo, vediamo le razze di cane da scegliere seguendo il nostro stile di vita per non sbagliare.

Se il nostro stile di vita è più sedentario, ecco quali sono i cani adatti

Se tendiamo a passare molto tempo in casa e abbiamo uno stile di vita sedentario, dovremmo scegliere alcune razze calme e tranquille. Tenendo in conto che magari viviamo in un appartamento senza giardino, anche la taglia sarà importante. E sicuramente sarà meglio scegliere un cucciolo che non aumenterà di tantissimo le sue dimensioni. Perciò, potremmo prendere un West Highland White, un Jack Russell, un Silky, un Volpino, un Maltese o un Barboncino. Tra le altre razze consigliate troviamo il Pinscher Nano, il Piccolo Levriero, il Cane Bolognese e il Beagle. Se invece abbiamo più spazio in casa, potremmo optare per un Golden Retriever o un Labrador.

La razza di cane consigliata per chi invece ha uno stile più dinamico

Coloro che invece hanno uno stile di vita più attivo, possono scegliere dei cani che amano il movimento. E magari si potrebbero guardare delle razze che adorano fare escursioni e attività agili e faticose. Tra questi sicuramente troviamo il Segugio, il Cocker Spaniel e il Bracco. Ma potremmo anche optare per i Setter o i Pointer. E, infine, sarà perfetto anche l’Epagneul Breton.

Dunque, ecco le razze di cane da scegliere seguendo il nostro stile di vita per non sbagliare!

Approfondimento

La razza di cane più dolce, simpatica e leale facilissima da addestrare