I cani d’appartamento sono quelli che per natura non hanno bisogno di fare molto movimento, ma soltanto semplici camminate giornaliere.

Molte persone pensano che i cani di piccola taglia, siano quelli che si adattano maggiormente alle mura domestiche. In realtà non è sempre così, perché molti di questi cani hanno bisogno di muoversi e camminare tanto, per scaricare le loro energie.

In questo articolo spieghiamo quali sono le razze di cane a cui piace stare in casa secondo l’indole e il carattere e non dipende dalla taglia.

Quando si decide di prendere un cane, bisogna anche capire quale sia quello più idoneo al proprio stile di vita, e se in casa ci sono bambini oppure anziani.

In presenza di bambini è meglio scegliere un cane dal carattere docile e paziente. Invece, se ci sono degli anziani bisogna scegliere un cane dal carattere sedentario e non molto giocoso.

Ecco le razze di cane a cui piace stare in casa secondo l’indole e il carattere e non dipende dalla taglia

Non dobbiamo dimenticare, che i cani d’appartamento hanno comunque bisogno delle uscite giornaliere e soprattutto di essere parte integrante della famiglia. Quindi, se in casa non ci siamo mai, oppure non abbiamo tempo da dedicargli è meglio non prenderli.

Tra i cani di piccola taglia, le razze adatte alla vita d’appartamento sono:

Il barboncino nano o toy

Questa razza è adatta anche ai bambini, non perde molto pelo ma ha bisogno della presenza costante del suo amico umano.

Il carlino

Il carlino è una razza molto divertente, solare ma anche lui ha bisogno della presenza del suo padrone.

Non perdono il pelo perché sono rasi, ma soffrono molto il freddo ed il caldo.

Il chihuahua

Il chihuahua è il cane ideale d’appartamento. L’unico problema è che tende ad abbaiare molto, quando sente qualsiasi rumore che lo insospettisce.

Il volpino

Sono cani che si affezionano molto alla famiglia e sono vivaci e allegri.

Lo Shih-tzu

Questa razza tende molto ad impigrirsi, per cui è meglio non fargli saltare le passeggiate giornaliere, è molto affettuoso e non abbaia.

Il Pinscher

È un cane dal carattere molto forte e si affeziona molto alla famiglia.

Anche lui abbaia abbastanza ed è diffidente con gli estranei.

Tra i cani di taglia media abbiamo:

i Whippet

Potrebbe anche non sembrare, ma questi cani si adattano anche alla vita domestica.

Lo Shar-pei

Si adatta alla vita da appartamento perché non è molto attivo e non perde il pelo.

Il barbone taglia media

Il barbone taglia media è giocherellone, socievole e affettuoso. Si adatta perfettamente alla vita in casa.

Il bouledogue francese

È un cane socievole, allegro e affettuoso.

Si affeziona alla famiglia e vuole stare sempre al centro dell’attenzione.

I cani di taglia grande sono:

Il Cane corso

Il corso, pur essendo un cane grosso, non è molto vivace. Dopo la sua passeggiata giornaliera preferisce tornare a casa e poltrire.

Il Golden Retriever

Si adatta bene alla vita di casa e non abbaia molto, ma bisogna fare attenzione alla perdita del pelo.

Il Bulldog inglese

Il bulldog inglese non ama molto l’attività fisica, per cui è un cane adatto ad una vita casalinga.