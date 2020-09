Il gonfiore ai piedi è dovuto ad un accumulo di liquidi nel tessuto adiposo sottocutaneo. Tra le cause principali più frequenti, scatenanti questo disturbo, sono da ricercare in abitudini scorrette, come nell’indossare calze, collant e scarpe troppo strette, o con i tacchi eccessivamente alti. La formazione del liquido ai piedi, è favorita anche da problemi legati alla postura, se si sta troppo tempo all’impiedi, specie in estate, oppure quando si è in sovrappeso, o quando ci si muove poco.

Le donne sono più soggette a questo disturbo, perché il gonfiore alle gambe, può essere collegato al ciclo mestruale ed è anche uno dei disturbi tipici della gravidanza.

Rimedi per i piedi gonfi

I rimedi per i piedi gonfi variano in base alle cause che ne hanno provocato il gonfiore. Esistono dei rimedi, che aiutano a diminuire il fastidio legato a questi problemi, alcuni di questi, sono i massaggi e i pediluvi. Un altro metodo, molto efficace, è quello di tenere le gambe alzate. Si possono assumere degli integratori per favorire la circolazione o quei prodotti ad azione drenante.

Per alcune persone però i piedi gonfi possono essere il campanello di allarme di condizioni più gravi.

Le ragioni per cui non si dovrebbero mai trascurare i piedi gonfi sono molteplici.

La prima è l’osteoartitite

L’osteoartrite è la forma di attrite più comune. Colpisce i vari ossicini e le articolazioni dei piedi, facendoli gonfiare, irrigidire e indolenzire. L’osteoartrite, si può curare con farmaci steroidi, antidolorifici, scarpe apposite e fisioterapia.

Insufficienza cardiaca

Le ragioni per cui non si dovrebbero mai trascurare i piedi gonfi, è perché possono essere anche dovuti, ad una insufficienza cardiaca. I piedi, si gonfiano per un accumulo di liquido nel corpo. Se abbiamo anche il fiato grosso, la stanchezza, mancanza di appetito, allora è il caso di rivolgersi ad un medico.

L’artrite gottosa

È una delle forme di artrite più dolorosa, si verifica quando un eccesso di acido urico si accumula nel corpo.

Durante la notte, i sintomi sono peggiori, spesso le articolazioni interne dell’alluce, diventano teneri, rossi e gonfi. Il consiglio è di consultare un medico qualora si notassero questi sintomi.

La borsite

La borsite equivale ad un sacco pieno di liquido, che protegge le ossa, i tendini ed i muscoli. In genere compare nelle spalle, fianchi e gomiti, ma può presentarsi anche al piede, tra il tendine di Achille e il tallone. Quando compare è molto dolorosa, si cura a casa, tenendo la parte interessata a riposo e applicando degli impacchi di ghiaccio.

L’artrite reumatoide

È una malattia che varia molto da persona a persona, spesso si presenta con articolazioni gonfie, irritate o gravemente infiammate. Spesso i sintomi del piede sono tra i primi segnali della malattia.