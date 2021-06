Chi possiede un cane sa che è difficile separarsene, anche se per poche ore durante la giornata. Ha bisogno di affetto. Ma soprattutto ha bisogno di stare col padrone per il maggior tempo possibile, perciò separarcene è sempre un momento traumatico. È importante sapere che se è traumatico per l’essere umano può esserlo molto di più per il nostro cane. Stiamo parlando dell’ansia da separazione, un disturbo comportamentale che affligge anche i cani, non solo gli esseri umani. Si stima che uno su sette sia affetto da questa problematica.

Le ragioni che in pochi conoscono per cui è meglio non fare le feste al cane quando torniamo a casa o rischiamo che sviluppi questo disturbo comportamentale

I sintomi dell’ansia da separazione sono molto comuni: abbaio continuo, distruttività e defecazione in ambienti inusuali. Questo disturbo può essere causato da un’eccessiva dipendenza dell’animale per uno o più padroni. L’ansia da separazione è causata molto spesso anche da uno svezzamento precoce o un abbandono che possono essere andati a causare una certa insicurezza nel nostro animale.

Quindi l’ansia da separazione è un disturbo che può essere piuttosto difficile da eliminare e può renderci la vita difficile. Ci vuole molta pazienza da parte del padrone ma non è impossibile da curare. La prima cosa che bisogna capire è che punire il cane non è mai una soluzione. Se torniamo a casa da lavoro e troviamo il soggiorno semi distrutto la soluzione per evitare che lo faccia ancora non sarà punirlo. In questo caso, infatti, il cane non saprà perché lo stiamo punendo e non sarà in grado di associare la punizione all’episodio accaduto.

Come rimediare

Ecco le ragioni che in pochi conoscono per cui è meglio non fare le feste al cane quando torniamo a casa o rischiamo che sviluppi questo disturbo comportamentale. Ma come possiamo rimediare?

Il metodo più efficace per ridurre o eliminare l’ansia da separazione è il metodo vai e vieni. Si tratta di diminuire la dipendenza del nostro cane uscendo e rientrando a casa il più spesso possibile. Inoltre è fondamentale che quando si esce e si rientra a casa non si presti troppa attenzione al cane.

È meglio non salutarlo, non fargli le feste e quasi fare finta che non ci sia. In questo modo il cane vedrà che il momento di uscita o il momento di rientro a casa non sono degli eventi straordinari. Ma costituiscono la normalità. Sarà molto dura all’inizio far finta di non vedere il nostro cane quando ce ne andiamo o torniamo a casa, ma nel lungo periodo vedremo i miglioramenti e capiremo che ne varrà la pena.

Approfondimento

Ecco perché bisogna prestare attenzione a questi sintomi del nostro cane che possono indicare una grave infezione intestinale