Nel periodo autunnale e invernale la bolletta energetica delle famiglie sale in ragione di un maggior consumo di gas. Ma la necessità di riscaldare gli ambienti domestici deve sempre andare di pari passo con la sicurezza.

Questo significa, tra l’altro, che l’impianto di riscaldamento deve essere periodicamente controllato da un tecnico specializzato. Così come il rubinetto principale del gas deve essere sempre chiuso quando ci si assenta da casa per lunghi periodi.

E questo, peraltro, in accordo con le raccomandazioni dei Vigili del Fuoco per la stagione invernale e per le prossime festività. Quindi per trascorrere il Natale e il Capodanno in tutta sicurezza.

Ecco le raccomandazioni dei Vigili del Fuoco per la stagione invernale e per le prossime festività

I rischi legati all’uso del gas, peraltro, sono incombenti pure in cucina. Qui, infatti, i vapori ben si possono incendiare quando, per esempio, si preparano cibi con olio bollente e a fiamma elevata. Attenzione, inoltre, pure ad assicurarsi una corretta manutenzione non solo dell’impianto di riscaldamento, ma pure dei fornelli della cucina.

Ai rischi di incendio, tra le mura domestiche, si aggiungono, poi, quelli di natura elettrica. E ciò soprattutto quando le apparecchiature ed i dispositivi vengono utilizzati in maniera impropria. Per esempio, l’uso esagerato di ciabatte e di prese multiple fa alzare l’assorbimento elettrico comportando dei surriscaldamenti.

Così come l’acqua, ed ogni altro liquido, devono essere a distanza di sicurezza da fili elettrici e dispositivi elettronici. Sconsigliate sono le riparazioni elettriche fai da te. È sempre bene affidare il tutto ad un tecnico specializzato che, tra l’altro, andrà a verificare l’intero impianto così da rilevare e verificare se questo sia o meno perfettamente a norma.

Per quel che riguarda, infine, le prossime festività, i Vigili del Fuoco raccomandano di usare sempre e solo fuochi pirotecnici legali. E di non ammassarli tutti insieme in un unico spazio ristretto.