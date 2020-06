Le raccomandazioni degli analisti sul titolo Moncler non sono incoraggianti. Scappare dal titolo?

Le raccomandazioni degli analisti sono sempre qualcosa da prendere con le molle. Il dubbio che viene all’uomo della strada, infatti, è se nell’emettere un giudizio ci sia una componente di interesse nello spingere o nell’affossare un titolo.

Noi crediamo nella correttezza degli operativi del settore, ma prendiamo le raccomandazioni degli analisti con le molle per un altro motivo. I famosi “target price” sono il frutto di stime dei conti di una società e come tali possono essere inesatte. Pertanto investire soltanto utilizzando queste indicazioni potrebbe essere molto pericoloso.

Consideriamo a tale proposito il titolo Moncler. Recentemente un sondaggio elaborato tra 24 principali banche d’affari riguardante gli utili futuri della maison dei piumini, ha dato i seguenti risultati. I ricavi dalle vendite dovrebbero riportare un calo del 9% pari a 1,48 miliardi di euro rispetto ai 1,63 miliardi di euro evidenziati nel bilancio 2019. Il margine operativo lordo adjusted dovrebbe attestarsi a 572 milioni di euro, on una marginalità del 38,6%, mentre l’utile netto si attesterebbe a 251 milioni di euro.

Tra questi gli analisti di Rbc hanno ridootto il target price su Moncler da 41€ a 37€, confermando il giudizio outperform, mentre Kepler Cheuvreux ha tagliato la raccomandazione da buy a hold e il target da 35€ a 34€.

Avranno ragione le raccomandazioni degli analisti o le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale?

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 21 aprile in ribasso del 3,55% rispetto alla seduta precedente a quota 34€.

Sul titolo BottomHunter alla chiusura del 27 marzo ha individuato un minimo, vedi figura, che è compatibile con la proiezione rialzista in corso. Al momento le quotazioni sono dirette verso il I° obiettivo di prezzo in area 37,856€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo verso il II° obiettivo di prezzo in area 49,949€ con un potenziale rialzo di circa il 30%. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 62€.

Un prima segnale di debolezza si avrebbe con chiusure settimanali inferiori a 33,302€. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 30,475€.

Nonostante le pessimistiche previsioni degli analisti, quindi, ci sono tutti i presupposti per una continuazione della cavalcata rialzista in corso sul time frame settimanale.

