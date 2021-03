Con un Ftse Mib ormai oltre i 24mila punti e il clima di ottimismo, seppur privo di esagerazioni, che si respira, chi opera in Borsa di chiede quali siano le raccomandazioni degli analisti sui titoli azionari di Piazza Affari su cui puntare fino alla fine dell’anno. Ancora di più visto che mercati ed economie mondiali sono ancora sotto lo schiaffo della pandemia. Uno schiaffo che, per quanto ancora forte, inizia a fare meno paura. In realtà l’Italia intera rischia il lockdown nazionale, ma è anche vero che alcuni, primi, timidi segnali di ripresa della quotidianità continuano ad esserci a livello mondiale.

Le raccomandazioni degli analisti sui titoli azionari di Piazza Affari su cui puntare fino alla fine dell’anno

Tra le previsioni degli analisti sui titoli italiani, molte strizzano l’occhio al settore bancario. Il consolidamento visto con le varie M&A e la pulizia sui conti e sui tanto temuti NPL, potrebbero confermare la buona volontà degli istituti di credito di rimettersi in pista. Con un valido aiuto anche delle direttive imposte dalla BCE.

In realtà le raccomandazioni degli analisti sui titoli azionari di Piazza Affari su cui puntare fino alla fine dell’anno non possono non tener conto dei principali driver di mercato. Driver che Natixis individua principalmente nelle riaperture post pandemia e, quindi, negli utili previsti in aumento. Il tutto favorito, a livello internazionale, dal mega pacchetto di aiuti approvato definitivamente dal Congresso USA. In questo caso si potrebbero sfruttare gli effetti di 1.900 miliardi di dollari immessi nel tessuto economico statunitense. Per ciò che concerne i settori: finanziari, energetici e materie prime sono tra quelli preferiti.

La view degli analisti

Guardando, invece, alle singole strategie su Piazza Affari per le prossime settimane, da Intermonte consigliano di accumulare sulle correzioni. Soprattutto per via di un mese di marzo che potrebbe generare ancora qualche incertezza. I nomi da tenere d’occhio? Nel settore automobilistico è meglio preferire Stellantis a Ferrari. Addirittura da evitare Cnh Industrial. Altro titolo da considerare per lo stesso settore, è quello di Brembo.

Per quanto riguarda le banche, un inasprimento della curva dei tassi potrebbe essere di giovamento per Fineco. Rimanendo in tema, una buona impressione sta facendo anche Poste Italiane, anch’essa tra i titoli consigliati per le prossime sedute. Parlando di buone impressioni, da GAM Investments guardano con favore al settore lusso. Primo fra tutti a pagare le conseguenze della pandemia, può però contare su una caratteristica resilienza che gli ha permesso di resistere e, in alcuni casi, anche reinventarsi. Basti pensare a chi, tra i grandi nomi della moda e dei cosmetici, ha iniziato a produrre anche disinfettanti e mascherine. Su un altro settore, invece, si focalizza anche l’analisi di BlackRock secondo cui con le riaperture, ci sarà l’esplosione della domanda repressa di beni di consumo ma anche di viaggi, turismo e vacanze.