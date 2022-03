Le quotazioni di Softlab sono a contatto con il punto di equilibrio degli ultimi 9 mesi. Quali potrebbero essere gli sviluppi per le prossime settimane?

Nell’ultimo report avevamo messo in evidenza come, visto il fallito break rialzista, il titolo Softlab sarebbe potuto andare incontro a un movimento ribassista. Il ribasso c’è stato e ha portato le quotazioni verso area 2,28 euro che, insieme ad area 3,04 euro ha visto contenere le quotazioni da giugno 2021 in poi.

Adesso, quindi, le quotazioni di Softlab sono a contatto con il punto di equilibrio degli ultimi 9 mesi localizzato in area 2,57 euro. Da notare che questo livello corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso.

Cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane?

La tenuta del livello indicato potrebbe spingere il titolo Softlab verso la parte alta del range in area 3,04 euro. In caso contrario la discesa verso area 2,28 euro potrebbe riprendere forza.

Da notare che una chiusura settimanale superiore a 3,04 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento della massima estensione del rialzo in corso in area 3,51 euro (III obiettivo di prezzo).

Avvertenze

Prima di concludere ricordiamo che la società è inserita all’interno della black list della Consob. Dopo alcuni mesi durante i quali la posizione finanziaria netta era stata in via di miglioramento, l’aggiornamento da dicembre in poi ha mostrato un ritorno a una posizioni finanziaria netta in peggioramento vanificando tutti gli sforzi fatti nei mesi precedenti.

Un altro aspetto da non trascurare quando si ha a che fare con Softlab è il volume scambiato quotidianamente. Ad oggi la media dei volumi giornalieri corrisponde a un controvalore di circa 10.000 euro. Un livello molto piccolo che potrebbe prestarsi a manipolazioni con piccoli capitali. Pertanto è di estrema importanza ponderare l’esposizione con grosse somme per evitare di ritrovarsi con potenziali grosse perdite in conto capitale.

Chiudiamo con un dato statistico: nell’ultimo anno l’1,8% delle sedute di borsa aperta non ha visto scambi sul titolo.

Il titolo Softlab (ex Acotel) (MIL:SOF) ha chiuso la seduta del 21 marzo in rialzo del 3,04% rispetto alla seduta precedente a quota 2,71 euro

Time frame settimanale