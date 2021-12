Nel precedente report avevamo lasciato il titolo alle prese con un’ampia fase laterale delimitata dai livelli 2,58 euro – 3,08 euro.

Sono passati oltre due mesi e ritroviamo le quotazioni ancora alle prese con il supporto in area 2,57 euro. Poiché questo livello anche in passato ha avuto un ruolo molto importante, sarà decisivo quanto accadrà nelle prossime settimane. In passato, infatti, questo livello ha sempre segnato l’inizio di una fase direzionale al rialzo. Quindi, le quotazioni di Relatech sono su livelli che potrebbero lanciare in orbita il titolo.

Dei possibili scenari futuri sul titolo, però, ce ne occuperemo nella prossima sezione. Adesso concentriamoci sulla valutazione del titolo.

Se si considera il fair value di Relatech calcolato con il metodo del discounted cash flow il titolo risulta essere molto sottovalutato. Il nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e aver normalizzato utili e ricavi, è giunto alla stima di un fair value in area 5 euro per azione, con una sottovalutazione di circa il 100% rispetto ai prezzi attuali.

Questo livello di sottovalutazione è confermato dall’analisi basata sui multipli di mercato. Relatech, infatti, quota con multipli di mercato inferiori alla media del settore di riferimento.

Inoltre, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, Relatech è tra le migliori in termini di crescita. Infine, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Lo scenario che vede il titolo molto sottovalutato è supportato dagli analisti che coprono Relatech. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 70% circa.

Le quotazioni di Relatech sono su livelli che potrebbero lanciare in orbita il titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 1 dicembre in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 2,59 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e la rottura del supporto in area 2,57€ aprirebbe le porte al raggiungimento dell I obiettivo di prezzo in area 2,33 euro. Qualora, poi, la discesa dovesse continuare, allora il titolo Relatech si dirigerebbe prima verso il II obiettivo di prezzo in area 1,473 euro e, successivamente, verso il III obiettivo di prezzo in area 1,09 euro.

La tenuta di area 2,57 euro, invece, potrebbe fare scattare una fase rialzista la cui massima estensione passa per area 3,7 euro.