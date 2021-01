Le quotazioni di Gabetti sono in bilico tra l’inversione rialzista e un profondo ribasso e questa condizione potrebbe favorire interessanti guadagni sia al ribasso che al rialzo. In casi come questi, infatti, avendo una buona stima dei livelli chiave può portare a capire non in ritardo il movimento direzionale e trarne profitto.

D’altre parte il titolo Gabetti si presenta con una sottovalutazione molto interessante. Il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è pari a 0,99 euro a fronte di una quotazione pari a 0,58 euro. Rispetto ai livelli attuali, quindi, il titolo potrebbe apprezzarsi di circa il 70%.

Un altro aspetto molto interessante è legato alla posizione finanziaria del titolo che è molto solida e costituisce uno dei punti di forza del titolo.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Le quotazioni di Gabetti sono in bilico tra l’inversione rialzista e un profondo ribasso. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il Gruppo Gabetti (MIL:GAB) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 0,574 euro in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Per la tendenza di medio termine sarà decisiva la chiusura del 29 gennaio. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono attaccate al livello 0,572 euro per cui a secondo se la chiusura settimanale sarà sopra o sotto la tendenza sarà al rialzo o al ribasso.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, le quotazioni di Gabetti potrebbero tornare in area 0,8 euro.

Da notare che lo Swing Indicator è saldamente ribassista.

Time frame mensile

Sul lungo periodo la tendenza in corso è rialzista, ma la resistenza in area 0,622 euro sta frenando da ormai cinque mesi l’ascesa del titolo e questa cosa non depone bene per i rialzisti. Anche perché la chiusura di gennaio potrebbe far scattare un segnale ribassista dello Swing Indicator.

Al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero raggiungere nuovamente i massimi in area 0,8 euro.

Conclusione

In questo momento acquistare Gabetti potrebbe essere rischioso in quanto ci sono molti indizi in tal senso. Decisiva sarà la chiusura della settimana in corso. Monitorare, quindi, con attenzione i livelli di trading individuati in precedenza attraverso l’analisi grafica.

Approfondimento

Investire su Abitare In potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo: decisiva sarà la chiusura di gennaio