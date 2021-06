Il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria watchlist il titolo a fine dicembre dello scorso anno in area 2,36 euro per azione. Da quel momento in poi, i prezzi sono saliti fino ad oggi del 40,25% ma il movimento potrebbe ancora continuare. Il titolo Centrale del latte d’Italia (MIL:CLI) ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 giugno al prezzo di 3,31 in leggero ribasso (-0,30%) rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,31 ed il massimo a 3,45. Dall’anno 2000 ad oggi, il titolo ha segnato il massimo a 7 euro per azione ed il minimo a 1,304. Dove sono dirette ora le quotazioni?

La nostra raccomandazione odierna è la seguente: le quotazioni di Centrale del latte d’Italia potrebbero anche raddoppiare dai livelli attuali ma ci sono degli step grafici da rispettare e livelli da non rompere al ribasso.

Procediamo per gradi ed andiamo ad argomentare seppure sommariamente la nostra tesi.

La società fondata nel 1950 ha sede a Torino ed opera come controllata di Newlat Group, oggi capitalizza in Borsa circa 46,3 milioni di euro e produce e commercializza latte e i suoi derivati in Italia.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 5 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value di 6,80 euro per azione. Alziamo quindi il target dai precedenti 6 euro e 4,20/4,50.

Cosa attendere da ora in poi?

Per chi mantiene il titolo come da nostre precedenti indicazioni deve alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 2,98. Supporto di breve termine a 3,16. La rottura al ribasso di questo livello sarebbe un segnale ribassista con obiettivo primo a 2,98. Al rialzo invece, primo target a 4,45 da raggiungere per/entro i prossimi 12 mesi.

Per chi volesse comprare il titolo può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.