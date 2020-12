Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante il mese di giugno su queste pagine “avevamo messo l’accento” su questo titolo indicando la possibilità di un rialzo anche di diversi punti percentuali. Ritorniamo sull’argomento, perchè le quotazioni di Acsm-Agam ora potrebbero decollare verso importanti obiettivi.

Gli utili di questa società sono cresciuti del 67,3% nell’ultimo anno.

Il titolo (MIL:ACS) oggi ha chiuso la giornata di contrattazione a 2,18 in rialzo del 5,31%. Da inizio anno ha segnato un minimo a 1,611 ed un massimo a 2,78. Le quotazioni nell’anno 2000 hanno segnato un massimo a 4,78 e quindi da quei livelli è iniziata una discesa ancora in corso dopo ben 20 anni. Quando e se si tornerà a quel livello?

Andiamo ad analizzare sia il breve che il medio lungo termine.

Per quanto riguarda il lungo termine, alcuni nostri indicatori di trend calcolano una elevata probabilità che il minimo segnato nel corso dell’anno abbia elevate probabilità di rimanere inviolato nei prossimi 2/3 anni. Il livello da non cedere è il supporto in area 1,93. Fino a quando questo livello rimarrà inviolato, in corso c’è una tendenza rialzista che potrebbe portare al raggiungimento di 2,78 in 12 mesi..

Le quotazioni di Acsm-Agam ora potrebbero decollare verso importanti obiettivi

Per quanto riguarda il breve termine (1/3 mesi), l’esplosione di momentum odierna lascia ben sperare e ci induce a pensare che oggi sia partita una fase direzionale rialzista con possibili rialzi anche del 20% in pochi mesi se non oltre.

Il nostro consiglio è di comprare il titolo in apertura del 2 dicembre con stop loss (di breve e lungo termine) a 2,06 per un primo obiettivo a 2,44 (1/3 mesi al massimo). Siamo molto ottimisti sulla società e sul titolo azionario e riteniamo che questo sia un buon momento per mettere il titolo nel proprio portafoglio e mantenerlo per lungo termine. Potrebbe essere un vero affare. Ai posteri l’arda sentenza e come al solito si procederà per step.