Il titolo EEMS era stato tra i migliori di Piazza Affari in chiusura del 21 gennaio. In quell’occasione, però, avevamo messo in guardia dai facili entusiasmi,

Nel report pubblicato il 24 gennaio, quindi, scrivevamo

Dopo il report dell’Ufficio Studi, quando il titolo quotava in area 0,1568 euro, in cui si tracciavano gli obiettivi della proiezione rialzista in corso, le quotazioni hanno guadagnato circa il 60% segnando un massimo in area 0,2460 euro. Da notare che questo livello è molto vicino alla massima estensione rialzista in area 0,259 euro (III obiettivo di prezzo). Conseguentemente, è partito un ritracciamento che ha fatto scendere il titolo EEMS fino in area 0,189 euro. Per la prossima settimana, quindi, si consiglia molta prudenza. Una chiusura settimanale inferiore a 0,1638 euro, infatti, farebbe precipitare al ribasso la tendenza in corso sul titolo.

Come previsto, quindi, l’andamento della settimana è stato tutto al ribasso e le quotazioni si sono portate sugli importantissimi supporti in area 0,1638 euro-0,1604 euro. Una chiusura sotto questi livelli farebbe precipitare le quotazioni fino all’obiettivo in area 0,1176 euro. Settimana prossima, quindi, le quotazioni del titolo EEMS sono chiamate alla prova del 9. Si deciderà, infatti, se il titolo ripartirà subito al rialzo o sarà destinato ad affossarsi ulteriormente.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la società EEMS è nella black list della Consob. A tal proposito vanno osservati due aspetti. Il primo è che la posizione finanziaria netta è positiva e questo è un ottimo punto a favore di EEMS. Il secondo è che, da fine luglio fino all’aggiornamento di fine ottobre la posizione finanziaria netta, seppur di pochissimo, è andata migliorando.

Le quotazioni del titolo EEMS sono chiamate alla prova del 9. Cosa attenderci per le prossime settimane secondo l’analisi grafica?

Il titolo EEMS (MILEEMS) ha chiuso la seduta del 28 gennaio in ribasso del 2,41% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,1618 euro.

Time frame settimanale