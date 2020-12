Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il mandarino è un frutto molto buono e carico di nutrienti benefici per la salute.

In cucina, oltre ad essere utilizzato per la preparazione di dolci, è ottimo per alcune ricette salate.

Presentiamo ai nostri Lettori, le quattro ghiotte ricette al mandarino sia dolci che salate semplici e veloci da realizzare.

Tonno al mandarino

Il tonno si accosta molto bene al mandarino, perché “attutisce” il sapore del pesce, dando vita ad un gusto e un aroma particolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Procedimento

In una padella mettere del burro, uno scalogno tagliato a fettine sottili, dello zenzero grattugiato, il succo di mezzo limone e qualche spicchio di mandarino tagliato a pezzetti. Rosolare gli ingredienti per una decina di minuti.

Passare i tranci di tonno nei semi di sesamo, metterli in padella e scottarli per qualche minuto. All’interno devono restare al sangue.

Tagliarli a fette, adagiarli nei piatti e condirli col la salsa al mandarino preparata precedentemente.

Fra le quattro ghiotte ricette al mandarino sia dolci che salate, c’è il risotto al mandarino

Ingredienti

Per ogni 100 g. di riso occorre la polpa di un mandarino e mezzo.

a) riso;

b)cipolla;

c) olio evo;

d) burro;

e) brodo vegetale;

f) parmigiano;

g) arancia;

h) un bicchierino di brandy o cognac.

In un tegame far soffriggere la cipolla con un po’ di olio, aggiungere il riso e farlo tostare, sfumare con un po’ di brandy.

Far cuocere il riso, aggiungendo di tanto in tanto il brodo.

Quando il riso sarà quasi cotto, aggiungere la polpa dei mandarini, dopo aver eliminato gli ossi e i filamenti.

Fare amalgamare tutto, versare il succo dell’ arancia e grattare un pochino della buccia.

Continuando a girare, aggiungere il burro e il parmigiano e servire caldo.

Torta ricotta e mandarini

Ingredienti per la base

a) 350 g. di farina;

b) un uovo;

c) un bicchiere di latte;

d) 150 g. di ricotta di mucca;

e) un bicchiere di olio;

f) 75 g. di zucchero;

g) una bustina di lievito per dolci;

h) un pizzico di sale.

Impastare gli ingredienti e rivestire il fondo di una tortiera.

Procedimento per la crema

Versare in un chilo di ricotta un bicchierino di olio e i rossi dell’uovo e mescolare.

Aggiungere gli albumi montati a neve, con un po’ di vanillina.

Spalmare la crema sull’impasto e guarnirla con gli spicchi di mandarino.

Inserirla nel forno a 180 gradi e farla cuocere per 35 minuti.

Può essere servita sia calda che fredda.

Insalata

Come contorno si può preparare un’ insalata (si può scegliere quella preferita) con spicchi di mandarino e con l’aggiunta di qualche noce e scaglie di parmigiano. Condire con un poco di olio, sale e aceto.