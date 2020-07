Le prossime sedute potrebbero avere conseguenze molto importanti per un titolo bancario che negli ultimi cinque anni ha surclassato i suoi competitors in termini di performance borsistiche.

Basti pensare che su un orizzonte temporale di cinque anni Finecobank ha reso il 81,6%, mentre il settore di riferimento ha perso il 68%! Anche se si restringe l’orizzonte temporale agli ultimi 30 giorni quando i bancari hanno fatto faville, Finecobank ha reso quanto la media del settore bancario.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per continuare a fare bene. Tuttavia, secondo il nostro Ufficio Analisi la prossima settimana potrebbe avere un impatto molto importante per il futuro del titolo.

Ricordiamo che in un precedente articolo mettevamo in evidenza il fatto che uno dei punti di forza di Finecobank è la sua scalabilità. C’è, quindi, un appeal speculativo che potrebbe aiutare le quotazioni in Borsa.

Le prossime sedute potrebbero avere conseguenze molto importanti per un titolo bancario: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 17 luglio in rialzo dello 0,08%, a quota 12,84€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma il primo ostacolo in area 12,9194€ sta frenando le quotazioni da ormai una decina di sedute. Per questo motivo settimana prossima potrebbe essere decisiva per il futuro di Finecobank.

La rottura in chiusura di giornata di questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 14,8158€. Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura.

In caso contrario la tendenza potrebbe virare al ribasso verso obiettivi che andrebbero calcolati a inversione acclarata.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 13,9798€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 17,6436€.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 10,316€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

Nel lungo periodo tutto procede come da tendenza rialzista in corso. Il II° obiettivo di prezzo in area 13,9798€, quindi, è a portata di mano e ci sono tutti i presupposti affinché venga raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 17,6436.

Solo una chiusura mensile inferiore a 10,3315€ farebbe scattare l’inversione ribassista di lungo periodo.