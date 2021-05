Cleanbnb è una società attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve termine. Il suo core business, quindi, potrebbe essere molto favorito dalla fine della pandemia e dalla ripresa del turismo mondiale. Non deve sorprendere, quindi, che la crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni è prevista essere di oltre il 100%.

Inoltre proprio qualche giorno fa è stato approvato un aumento di capitale con lo scopo di rafforzare le capacità della società di sfruttare al meglio la ripresa post Covid 19. Come ha spiegato il presidente di Cleanbnb Francesco Zorgno

“I dati delle ultime settimane, con l’attenuazione dell’emergenza Covid 19 e una forte spinta sulle prenotazioni in appartamento, confermano il trend che avevamo previsto per il secondo trimestre di quest’anno. Questo è il momento giusto per dotarsi delle opportune risorse per accelerare la crescita ed essere pronti a cogliere le migliori opportunità di sviluppo che il settore potrà offrirci nei prossimi mesi”

Quindi, le prospettive di crescita e le decisioni del management mettono le ali alle azioni Cleanbnb. Prima di buttarsi a capofitto sul titolo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di circa 13 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore di circa 50.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

Le prospettive di crescita e le decisioni del management mettono le ali alle azioni Cleanbnb: le indicazioni dell’analisi grafica

Cleanbnb (MIL:CBB) ha chiuso la seduta del 21 maggio in rialzo del 9,66% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,93 euro.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Anzi, i livelli chiave e gli obiettivi coincidono sui due diversi time frame. Per questo motivo ci concentreremo sul time frame settimanale, dove la rottura della forte resistenza in area 1,3 euro ha determinato una brusca accelerazione rialzista. Da notare che l’esplosione rialzista del titolo è stata anticipata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator scattato durante il mese di aprile.

A questo punto il prossimo ostacolo si trova in area 1,98 euro (II obiettivo di prezzo). Questa resistenza è molto importante anche da un punto di vista psicologico. Cleanbnb, infatti, è stato quotato nel luglio 2019 a 2 euro, ma non ha mai visto una chiusura settimanale superiore a questo livello.

La rottura di area 1,98 euro in chiusura di settimana, quindi, potrebbe determinare un’accelerazione rialzista verso il III obiettivo di prezzo in area 2,66 euro per un potenziale rialzista di oltre il 30%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,3 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista in corso.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

