È la pianta che tutti associamo alla tequila e al deserto. Ma dire agave vuol dire molto di più: non a caso è una delle 4 piante grasse che consigliamo per ogni balcone. E oltre all’aspetto c’è molto di più: ecco allora alcune tra le proprietà segrete dell’agave che la rendono una pianta unica al mondo.

La pianta

L’ agave proviene dai territori latino americani, dalla parte meridionale del nord America e dall’India: e ormai da anni ha colonizzato anche il mediterraneo, incluso il nostro meridione. Si tratta di un arbusto cespuglioso perenne dalla crescita molto lenta. Le lunghe e carnose foglie verdi e gialle dai bordi spinosi e frastagliati compongono la maggior parte della sua struttura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’agave vive ben trent’anni, e non sorprende che nel linguaggio delle piante sia associata a fedeltà, longevità, amicizia e rapporti duraturi. Il suo fusto è ridottissimo, e sostenta la pianta fino alla fioritura. E’ a questo punto che la pianta genera il suo unico, altissimo fiore, per poi morire. Richiede pochissime cure, e l’unica avvertenza per chi vuole coltivarla è di mantenerla in un luogo caldo e soleggiato.

Le proprietà segrete dell’agave

Fin dall’antichità l’agave veniva sfruttata per la costruzione di corde e reti grazie alla struttura spessa e fibrosa delle foglie. Ma la sua vera virtù sta nella linfa.

Sia le foglie che i fiori e la linfa dell’agave sono commestibili. La linfa in particolare però è fondamentale per produrre un liquido dolcificante naturale, spesso usato al posto dello zucchero. Ma è anche un ingrediente fondamentale di bevande superalcoliche come il mezcal o la più famosa tequila. I nativi americani un tempo la impiegavano inoltre per produrre il pulque, un alcolico tipico della tradizione locale.

Non dimentichiamo inoltre come, proprio come nel caso dell’aloe, le sostanze presenti nelle foglie di agave siano rimedi efficaci per regolare il colesterolo, combattere la stitichezza, contrastare il diabete e rafforzare il sistema immunitario.