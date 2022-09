Mangiare in maniera corretta, come ben sappiamo, è uno dei cardini principali di buon stile di vita. Per raggiungere questo obiettivo, bisognerebbe portare a tavola alcuni cibi essenziali, specialmente frutta, verdura ed ortaggi. In quest’ultimo gruppo di alimenti, spicca sicuramente il finocchio, di cui oggi analizzeremo il mercato e le proprietà nutrizionali.

L’Italia è il Paese leader nel Mondo

Il finocchio, un ortaggio appartenente alla famiglia delle Apiacee che possiamo trovare in vendita praticamente per tutto l’anno. L’Italia, da sola, rappresenta circa l‘80% della produzione mondiale, con circa 17.000 ettari investiti ed una produzione di centinaia di migliaia di tonnellate ogni anno. Il dato incredibile, però, è che soltanto l’11% della produzione viene destinata all’esportazione (principalmente verso Francia e Svizzera). Mentre tutto il resto serve a soddisfare unicamente il mercato interno. Le 5 regioni italiane più prolifiche sono la Puglia (da dove deriva circa il 30% della produzione totale), la Campania, il Lazio, la Sicilia e le Marche.

Le proprietà nutrizionali dei finocchi e come potremmo farli gratinati

Dal punto di vista nutrizionale, i finocchi godono di proprietà estremamente importanti. Infatti, oltre ad essere costituiti per il 90% di acqua, essi apportano soltanto 31 calorie (riferiti a 100 g di prodotto) suddivise in:

56% proteine;

43% carboidrati;

1% lipidi.

I maggiori benefici per la salute, però, deriverebbero soprattutto dall’apporto di vitamine e sali minerali. Tra questi elementi, spiccano:

le vitamine del gruppo B, che promuoverebbero un buon metabolismo;

le vitamine A e C che, insieme al selenio, aiuterebbero a potenziare le difese antiossidanti dell’organismo;

il potassio, importantissimo per la salute cardiovascolare;

il ferro, fondamentale per la produzione dei globuli rossi

il fosforo, il magnesio ed il calcio, essenziali per la salute delle ossa.

Infine, all’interno dei finocchi si trovano anche numerosi oli essenziali, responsabili del sapore simile a quello dell’anice. Fra gli oli essenziali più importanti troviamo l’anetolo, al quale vengono solitamente associate proprietà antibatteriche e antimicotiche.

Una ricetta davvero semplice e veloce

Dopo aver visto le proprietà nutrizionali dei finocchi, vediamo come farli gratinati in padella seguendo una ricetta velocissima. Per farli, ci basterà avere a disposizione:

crusca d’avena;

timo fresco;

olio EVO;

sale e pepe.

Una volta tagliati i finocchi a fette, inseriamoli in una padella antiaderente disponendoli a raggiera. Versiamo mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale e cuociamoli per una decina di minuti coprendo la padella con un coperchio. Nel frattempo, in una ciotola mescoliamo 2 cucchiai di crusca d’avena, il timo fresco, un pizzico di sale e un po’ di pepe nero.

A questo punto, versiamo sui finocchi il mix appena creato, un quarto di bicchiere d’acqua e lasciamo cuocere per altri 5 minuti. Una volta terminata la cottura, siamo finalmente pronti per servirli.

